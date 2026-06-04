Google Pixel 6 Pro: Unerwartete Neustarts durch Sensorproblem?

Einige Nutzer berichten von unerwarteten Neustarts ihres Google Pixel 6 Pro. Vor dem Neustart erscheint keine Fehlermeldung. Ein Nutzer hat die Ursache genauer untersucht und seine Erkenntnisse veröffentlicht. Die Thermal Management Unit (TMU) könnte für die Neustarts verantwortlich sein.

Einige Nutzer berichten von unerwarteten Neustarts ihres Google Pixel 6 Pro . Vor dem Neustart erscheint keine Fehlermeldung. Ein Nutzer hat die Ursache genauer untersucht und seine Erkenntnisse veröffentlicht.

Die Thermal Management Unit (TMU) könnte für die Neustarts verantwortlich sein. Die internen Sensoren melden Temperaturen zwischen 56 und 57 Grad Celsius, obwohl die Schutzfunktion erst bei 115 Grad Celsius eingreifen soll. Das Problem tritt ausschließlich beim Pixel 6 Pro mit Android 16 auf. Andere Pixel-Modelle zeigen dieses Verhalten bislang nicht.

Der Tensor-G1-Chipsatz könnte ein ähnlicher Fehler bei anderen Modellen hervorrufen. Die Baureihe hat das Ende ihres Supportzeitraums erreicht. Ob das Alter der Geräte eine Rolle spielt, ist derzeit offen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Google Pixel 6 Pro Sensorproblem Neustarts Thermal Management Unit TMU

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Google bringt integrierten Anrufbeantworter auf Pixel-SmartphonesGoogle plant eine neue Funktion für die Telefon-App, die verpasste oder abgelehnte Anrufe direkt auf dem Gerät entgegennimmt und als Textnachricht umwandelt. Das Feature, das bisher nur auf Pixel-Geräten in bestimmten Ländern verfügbar ist, soll demnächst auf weitere Geräte und Länder ausgeweitet werden, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Japan.

Read more »

Keine Chance für Google Pixel und iPhone: Samsung Galaxy zeigt, wie es gehtWährend das Google Pixel hoffnungslos hinterherhinkt, geht auch dem iPhone unter Last die Puste aus – ganz im Gegensatz zum Samsung Galaxy.

Read more »

Google ändert bei Google Takeout den Prozess für den Export von Google FotosGoogle hat bei Google Takeout eine Änderung eingeführt, die den Prozess für den Export von Google Fotos vereinfachen soll. Ab sofort können Nutzer nur neue oder geänderte Fotos exportieren, anstatt die gesamte Sammlung neu herunterzuladen. Dies soll insbesondere für Nutzer interessant sein, die ihre Fotos regelmäßig auf einer externen Festplatte oder einem NAS speichern.

Read more »

Google komplettiert die Pixel-10-Reihe mit dem Pixel 10aGoogle hat die Pixel-10-Reihe mit dem Pixel 10a komplettiert. Das günstigste Modell bietet ein 6,3-Zoll-Display, Tensor G4 und 8 GB RAM. Im Vergleich dazu verfügt das Pixel 10 über ein 6,3-Zoll-Display, Tensor G5, 12 GB RAM und eine Telekamera. Die Fotografie fällt bei allen Modellen kleiner aus als erwartet.

Read more »