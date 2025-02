Google Pixel 9 Pro mit Vertrag und Smartwatch bei o2

Das Google Pixel 9 Pro ist ein Premium-Smartphone, das bei o2 mit einem günstigen Tarif und einer gratis Pixel Watch 3 angeboten wird. Der Deal ist besonders attraktiv für Nutzer mit hohem Datenbedarf.

Das Google Pixel 9 Pro ist die aktuellste Spitze im Smartphone-Portfolio des US-Herstellers und kostet dementsprechend viel Geld. Bei o2 gibt es das Handy mit Vertrag zu einem Bruchteil dieses Preises und dazu noch eine Smartwatch . Wie gut ist der Deal? Neben Apples iPhone und Samsungs Galaxy-S-Serie haben sich die Pixel-Handys von Google in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil des Marktes für Premium-Smartphones etabliert.

Der große Vorteil der Geräte: Der Hersteller Google entwickelt auch das Betriebssystem Android und kann Hardware und Software daher gezielt aufeinander abstimmen. Nicht nur technisch, auch preislich bewegen sich die Geräte auf dem Niveau von iPhone und Galaxy S. Das aktuelle Top-Modell Pixel 9 Pro ist im Netz ab 808,60 Euro zu haben. Mobilfunkanbieter o2 ruft aktuell allerdings nur 25 Euro auf – im Verbund mit einem Vertrag. Wer sich drei Jahre an den Tarif o2 Unlimited on Demand bindet, bekommt nicht nur das Pixel 9 Pro zum Sparkurs, sondern auch noch die Pixel Watch 3 in der 45 Millimeter großen LTE-Ausführung im Wert von 449 Euro gratis dazu. Für den Vertrag fallen allerdings monatlich 59,99 Euro an. Ohne Hardware kostet der Tarif aktuell lediglich 29,99 Euro. Der beinhaltet neben einer Telefon- und SMS-Flatrate unbegrenztes 5G-Datenvolumen, das in beliebig oft nachbestellbaren Zehn-Gigabyte-Paketen zur Verfügung steht.o2online.de Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Die Hardware schlägt effektiv mit 30 Euro im Monat zu Buche. Daraus ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 1.109,99 Euro inklusive Anzahlung und Versand. Im Einzelkauf hingegen würden für das Pixel 9 Pro und die Pixel Watch 3 mindestens 1.257,60 Euro fällig. Hier gibt es die Geräte also zum aktuellen Bestpreis. Wer mit den Google-Gadgets liebäugelt und einen hohen Bedarf an Datenvolumen hat, landet mit diesem Angebot einen Volltreffer. Wird hingegen kein Mobilfunkvertrag benötigt, aber auf das Pixel 9 Pro und die Pixel Watch 3 soll trotzdem nicht verzichtet werden, ist Ebay gegenwärtig die günstigste Adresse. Dort ist das Smartphone in der Ausführung mit 128 Gigabyte Speicher neu und originalverpackt für 808,60 Euro zu haben – allerdings nur durch Eingabe des Gutschein-Codes POWEREBAY7. Das ist zwar kein neuer Bestpreis, aber dennoch ein Top-Kurs. Die Pixel Watch 3 in der 45-Millimeter-Ausführung und mit integriertem LTE-Modem bietet der Elektrofachhändler Saturn via Ebay zum aktuell besten Preis von 449 Euro an. In diesem Fall ist das Angebot allerdings kein wirkliches Schnäppchen, die Uhr war in der Vergangenheit bereits günstiger zu haben. Gemessen an der Qualität und der Ausstattung der Pixel Watch 3 bleibt das Preis-Leistungs-Verhältnis aber auch bei dieser Offerte noch solide. Es handelt sich hier immerhin um das Top-Modell mit dem größeren Gehäuse und integriertem Modem. Durch Letzteres hat die Uhr auch ohne gekoppeltes Smartphone Zugriff auf das mobile Internet. Günstiger geht es aktuell nur mit dem besagten o2-Vertrag.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

GOOGLE PIXEL 9 PRO SMARTWATCH O2 VERTRAG PREISVERGLEICH Telefonschnäppchen ANDROID PREMIUM-SMARTPHONE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Google Pixel Buds Pro 2 im TestTests, Ratgeber und Kaufberatungen zu Smartphones, Smart Home, Computer und Technik, die Spaß macht | Heise online bestenlisten

Weiterlesen »

Google Pixel 9 Pro: Kameraleiste löst sich abNutzer des Google Pixel 9 Pro berichten von einem ungewöhnlichen Problem: Die Kameraleiste löst sich vom Smartphonegehäuse. Google untersucht die Fälle und steht mit betroffenen Kunden in Kontakt. Die Situation wirft Fragen zur Qualitätskontrolle der Premium-Smartphones der Marke auf, da es in der Vergangenheit bereits zu ähnlichen Problemen kam.

Weiterlesen »

Google-Kracher bei MediaMarkt: Pixel 9 Pro mit 300-GB-Tarif zum SparpreisGIGA-Experte für Tech-Produkte und Schnäppchen-Angebote.

Weiterlesen »

Die Google Pixel Watch 3: Die beste Smartwatch für Android?Die Google Pixel Watch 3 ist eine hervorragende Wahl für Android-Nutzer, die nach einer stylishen, funktionellen und leistungsstarken Smartwatch suchen. In diesem Beitrag werden die wichtigsten Funktionen und Vorteile der Pixel Watch 3 vorgestellt, sowie ein Preisvergleich mit anderen Smartwatch-Modellen.

Weiterlesen »

Google-Knaller bei MediaMarkt: Pixel 9 mit Telekom-Tarif günstiger als ohneGIGA-Experte für Tech-Produkte und Schnäppchen-Angebote.

Weiterlesen »

Google Pixel 9 Speicherkapazität: Welche Variante ist die richtige?Dieser Artikel beleuchtet die Speicherkapazitäten der Google Pixel 9 Smartphones und gibt Tipps zur Auswahl der optimalen Variante. Es werden die verschiedenen Speicheroptionen, der interne Speicherplatz im Vergleich zum RAM sowie Möglichkeiten zur Speichererweiterung oder -optimierung erläutert.

Weiterlesen »