Das November-Update für Google Pixel verursacht Bugs. Nutzer melden Probleme mit Kamera, Sperrbildschirm und Desktop-Modus. Infos zu Betroffenheit.

Das im November veröffentlichte Software-Update für Googles Pixel-Smartphones war ursprünglich dazu gedacht, bekannte Fehler zu beheben. Doch stattdessen häufen sich die Berichte von Nutzern über neue technische Probleme. Betroffene sind verschiedene Modelle, wobei zunächst nicht klar ist, wie viele Geräte insgesamt von den Störungen betroffen sind.

Kritische Probleme im Desktop-Modus

Nutzer, die ihre Pixel-Geräte mit externen Monitoren verbinden, berichten von gravierenden Störungen. Der Ton wird teilweise nicht über die Lautsprecher des Monitors, sondern über die Handylautsprecher ausgegeben. Zudem kann die Symbolleiste nach dem Sperren des Smartphones verschwinden. Einige Apps funktionieren im Vollbildmodus nicht mehr korrekt.

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Störungen am Sperrbildschirm und Display

Beim Pixel 9 Pro Fold bleibt die Benachrichtigungsleiste im Always-on-Display teilweise sichtbar. Das innere Display schaltet sich beim Aufklappen nicht immer automatisch ein. Bei Pixel 10 Pro XL Nutzern lässt sich der Uhrenstil auf dem Sperrbildschirm nicht mehr ändern.

Fehler bei Benachrichtigungen und Touchscreen

Die Benachrichtigungsleiste reagiert bei manchen Geräten verzögert oder lässt sich nur durch häufiges Wischen schließen. Ein weiterer Fehler betrifft das Sperren des Smartphones: Der Touchscreen bleibt nach dem Ausschalten noch rund vier Sekunden aktiv, was versehentliche Eingaben beim Einstecken verursachen kann.

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Schwerwiegende Kamera-Abstürze

Ein besonders ärgerlicher Fehler betrifft die Kamera. Bei einigen Geräten bleibt das Kamerabild komplett schwarz. Dies betrifft nicht nur die native Google Kamera-App, sondern auch Drittanbieter-Apps wie Snapchat und Instagram, was die Nutzung erheblich einschränkt.

Auswirkungen und weitere Vorgehensweise

Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass alle Pixel-Nutzer betroffen sind. Dies kann daran liegen, dass nicht alle User das Update sofort installieren. Wer das Update noch nicht eingespielt hat, sollte abwarten, bis sich die Lage klärt oder Google einen Fix veröffentlicht.