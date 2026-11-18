Das November-Update für Google Pixel Handys deaktiviert den Low-Light-Modus. Nutzer berichten von störend hellen Displays im Schlaf. Google hat noch keine Lösung.

Nutzer von Google Pixel Smartphones klagen über ein störendes Verhalten des Gerätes nach der Installation des letzten Software-Updates. Seit dem Einbringen des November-Updates in die Geräte-Software funktioniert eine der Schlüsselfunktionen für den Bildschirmschoner bei mehreren Anwendern nicht mehr wie vorgesehen. Besonders betroffen ist dabei der sogenannte Low-Light-Modus, der eigentlich dafür zuständig ist, die Display-Helligkeit automatisch zu regulieren, wenn sich das Handy nachts am Ladegerät befindet.

Funktionsausfall des Bildschirmschoners

Der Hauptaspekt dieses Fehlers besteht darin, dass der Low-Light-Modus bei einigen betroffenen Pixel-Geräten sich nicht mehr aktiviert, wenn die Umgebungsbedingungen dies erfordern. Dadurch bleibt das Display während des Nacht-Ladevorgangs hell, obwohl es bei wenig Licht eigentlich vollständig abdunkeln sollte. Diese mangelnde Anpassung der Helligkeit ist besonders lästig, wenn das Smartphone nachts neben dem Bett an der Steckdose hängt und das Licht des Displays den Schlaf stören kann. Die automatische Dimmfunktion, die diesen Vorgang normalerweise steuert, versagt in diesen Situationen komplett.

Also read Notfall-Update für Windows 11: Microsoft korrigiert einen nervigen Fehler

Betroffene Modelle und Nutzerberichte

Erste Berichte zu diesem Problem stammen von einzelnen Nutzern, die das Phänomen in technischen Foren dokumentiert haben. In diesen Support-Foren häufen sich derzeit die Beschwerden über das unerwartete Verhalten der Displays. Der Fehler betrifft demnach nicht alle Pixel-Geräte der Marke gleichermaßen, sondern scheinen nur eine bestimmte Gruppe von Geräten oder Software-Konfigurationen zu beeinträchtigen. Bisher hat Google keine offizielle Stellungnahme abgegeben, welche spezifischen Pixel-Modelle oder welche Versionsstufen des November-Updates exakt von diesem Bug betroffen sind. Die Ungewissheit über die genaue Reichweite des Fehlers hält die Nutzer in Unschärfe.

Advertisement

Umgehungsmöglichkeiten ohne automatische Lösung

Bis eine offizielle Lösung von der Herstellerseite erwartet wird, sind die Nutzer auf manuelle Workarounds angewiesen. Eine gängige Empfehlung in den Community-Foren lautet, die Helligkeit des Displays vor dem Einschlafen manuell herunterzuregeln. Diese Methode kann zwar helfen, die störende Helligkeit zu reduzieren, macht die automatische Dimmfunktion aber im Grunde überflüssig. Der eigentliche Sinn des Low-Light-Modus ist es schließlich, die Helligkeit selbstständig und ohne Eingriff des Anwenders zu reduzieren, um den Schlafkomfort zu maximieren.

Status der Fehlerbehebung durch Google

Ob und wann Google diesen Fehler beheben wird, ist aktuell noch offen. Das Unternehmen hat bislang keinen Fix für das Problem angekündigt und keine zeitlichen Aussagen zur Veröffentlichung eines Patches gemacht. Die Situation bleibt für die Betroffenen unbefriedigend, da die automatische Anpassung der Bildschirmhelligkeit eine Kernfunktion für den nächtlichen Gebrauch darstellt. Solange keine Korrektur seitens Google vorliegt, müssen die Nutzer mit dem manuellen Eingriff leben oder akzeptieren, dass ihr Bildschirm nachts unnötig hell leuchtet.