Google startet ein interaktives Rätsel für Tribute von Panem Fans. Lösen Sie das Geheimnis hinter Haymitchs Vorgeschichte im Prequel Sunrise on the Reaping.

Google hat einen besonderen digitalisierten Event gestartet, der sich direkt an die Fanbasis der Buch- und Filmreihe Die Tribute von Panem richtet. Anlässlich des Kinostarts des Prequels Sunrise on the Reaping, das die Vorgeschichte des Charakters Haymitch Abernathy erzählt, hat die Suchmaschine ein interaktives Rätsel veröffentlicht. Dieses Projekt zielt darauf ab, echte Fans auf die Probe zu stellen, indem sie einen geheimen Code des Capitol s knacken müssen.

Interaktive Suche mit Filmlogo starten

Nutzer, die auf die Herausforderung eingehen möchten, müssen den Begriff Sunrise on the Reaping in das Suchfeld der Google-Suchmaschine eingeben. Sobald die Suche ausgelöst wird, erscheint unten mittig auf dem Bildschirm das offizielle Logo des neuen Films. Nutzer werden darauf hingewiesen, auf dieses Logo zu klicken, um den ersten Schritt der Mission zu aktivieren. Dieser visuelle Hinweis ist der Schlüssel, um in die weitere Erzählung und das Spielgeschehen einzusteigen und sich auf die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten.

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Neben dem Aufruf zum Klicken auf das Logo wird auch die Interaktion mit einem Video empfohlen. In diesem Video wurden die Stars des neuen Films zu Interviews gestellt, bei denen ihr Wissen intensiv auf die Probe gestellt wurde. Durch das Abspielen dieses Clips fühlen sich die Nutzer plötzlich mittendrin in einer geheimen Mission. Die Aufgaben reichen von reinen Aufmerksamkeitsspielen bis hin zur Beantwortung spezifischer Fragen rund um die Welt von Die Tribute von Panem, um an die einzelnen Zahlen eines Sicherheitscodes zu gelangen.

Sicherheitscode des Capitols und versteckte Botschaften

Das ultimative Ziel der ersten Phase besteht darin, den Code des Capitols zu entschlüsseln und damit das sogenannte Capital-Vault zu öffnen. Wer diesen Prozess erfolgreich durchläuft, wird nicht nur mit einer persönlichen Botschaft von einem der Darsteller oder der Darstellerinnen aus dem Film belohnt. Zusätzlich erhält er oder sie einen wichtigen Hinweis auf eine geheime Wortgruppe, die im weiteren Verlauf der Lösung noch von zentraler Bedeutung sein wird. Dieser erste Teil der Aufgabe erfordert genaues Hinsehen und gutes Erinnerungsvermögen an Details aus den früheren Filmen und Büchern.

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Teamarbeit und kollektive Entschlüsselung erforderlich

Eines der zentralen Elemente dieser Google-Kampagne ist die Tatsache, dass die bisher gefundene Wortgruppe allein keine vollständige Lösung darstellt. Um den endgültigen Satz zu entschlüsseln, ist explizite Teamarbeit gefragt. Die Teilnehmer werden aufgefordert, ihr gefundenes Ergebnis entweder mit ihren Liebsten oder mit der gesamten Internetgemeinde über ihre eigenen Social-Media-Kanäle zu teilen. Das gemeinsame Sammeln dieser Wortgruppen ist essenziell, da erst die Kombination mit den Beiträgen anderer Teilnehmer einen zusammenhängenden Lösungssatz bilden kann.

Sobald die Nutzer den vollständigen Lösungssatz durch die Kombination der geteilten Wortgruppen in die richtige Reihenfolge gebracht haben, können sie diesen Text direkt in die Google-Suchleiste eingeben. Als Belohnung für die erfolgreiche Teilnahme und das Lösen der komplexen Aufgabe wartet in diesem Schritt eine kleine Überraschung auf die Aktiven. Diese Interaktion fördert den Austausch unter Fans und verstärkt die emotionale Bindung an die Handlung des neuen Films durch gemeinsames Erleben.

Die finale Lösung und literarischer Hintergrund

Der exakte Lösungssatz, den alle Teilnehmer am Ende herausbekommen, lautet in englischer Sprache: The snow may fall, but the sun also rises. In deutscher Übersetzung bedeutet dies: Der Schnee mag fallen, aber die Sonne geht auch wieder auf. Dieser Satz ist nicht zufällig gewählt worden, sondern hat eine tiefe verankerung in der literarischen Vorlage des Films, was die Echtheit der Kampagne für Autoren-Fans unterstreicht.

Dieser Satz ist bereits in dem Buch Sunrise on the Reaping zu finden, welches die Grundlage für den aktuellen Kinofilm bildet. Genauer gesagt handelt es sich um den letzten Satz in der Danksagung der Autorin Suzanne Collins am Ende des Romans. Der Satz spielt gleichzeitig auf die Handlung an und gibt den Charakteren sowie den Lesern Hoffnung, was die thematische Tiefe des Prequels unterstreicht. Interessenten können sich diesen Zauber der Literaturwelt nach Hause holen und das Buch als Begleiter zum Film erleben.