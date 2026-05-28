Google soll Nutzer über veraltete Apps warnen

Google plant, Nutzer über veraltete Apps zu warnen, wenn diese nicht mehr im Google Play Store verfügbar sind. Dies könnte mehr Überblick über ältere Anwendungen bedeuten.

Viele Android -Nutzer haben Apps auf dem Handy, die längst nicht mehr im Google Play Store auftauchen. Oft merken User das erst beim Wechsel auf ein neues Smartphone oder wenn eine Anwendung keine Updates mehr erhält.

Genau davor könnte Google künftig warnen. Der Play Store soll Nutzer informieren, wenn installierte Apps nicht mehr im Software-Shop verfügbar sind. In der Play-Store-Version 51.4.19 ist dies entdeckt worden. Dort finden sich Textbausteine für entsprechende Meldungen.

Betroffen wären nicht nur Apps mit möglichen Risiken, sondern auch Anwendungen, die Entwickler entfernt haben oder die nicht mehr den Play-Store-Regeln entsprechen. Bislang greift Googles Sicherheitssystem Play Protect vor allem dann ein, wenn Apps als schädlich eingestuft werden oder ein Risiko erkannt wird. Das System prüft Programme aus dem Play Store, aber auch Apps aus anderen Quellen. Erkannte Gefahren können vor der Anwendung gewarnt oder eine Deinstallation empfohlen werden.

Die neue Funktion würde schon dann informieren, wenn eine App nicht mehr im Play Store angeboten wird. Für Nutzer könnte das mehr Überblick über ältere Anwendungen bedeuten. Wer eine Warnung erhält, kann prüfen, ob die App noch gebraucht wird oder ob es bessere Alternativen gibt. Besonders bei Anwendungen mit Zugriff auf persönliche Daten oder Standortinformationen könnte das wichtig sein. Einen offiziellen Starttermin für die Funktion hat Google bisher nicht genannt





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