Google hat die KI-Funktion Ask Maps in Deutschland und weiteren Ländern eingeführt. Die App nutzt Gemini, um komplexe Fragen zu Orten und Routen mit natürlichen Sprachbefehlen zu beantworten.

Google hat am Montag den Rollout der neuen Ask- Maps -Funktion für Deutschland und über 30 weitere europäische Länder gestartet. Diese Erweiterung der beliebten Kartenanwendung nutzt die fortschrittliche Gemini-KI von Google, um Nutzern die Möglichkeit zu geben, komplexe Fragen in natürlicher Sprache zu stellen. Dieser Schritt markiert eine signifikante Abkehr von der traditionellen Suche nach Adressen oder reinen Ortsnamen.

KI-Analyse und Datenbasis der Anwendung

Die innovative Ask-Maps-Funktion greift auf eine massive Datenbasis von über 300 Millionen Orten und Bewertungen von mehr als 500 Millionen Nutzern zurück. Durch diese umfangreiche Informationssammlung kann die KI die gestellten Anfragen präzise analysieren und passende Orte vorschlagen, die genau den Wünschen der Nutzer entsprechen. Die Technologie zielt darauf ab, die Interaktion mit digitalen Karten intuitiver und effizienter zu gestalten, indem sie semantische Bedeutungen versteht.

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Komplexe Anfragen und Reiseplanung im Detail

Nutzer können dem Assistenten sehr spezifische und detaillierte Fragen stellen, die über einfache Suchbegriffe hinausgehen. Beispiele für solche Anfragen sind etwa die Suche nach Orten, an denen man sein Handy am schnellsten aufladen kann, oder die Anforderung nach einem beleuchteten öffentlichen Tennisplatz für den Abend. Zusätzlich unterstützt die KI bei der Erstellung mehrtägiger Reiserouten, indem sie auf Basis eines angegebenen Ziels und der gewünschten Anzahl an Tagen einen detaillierten Tagesplan mit nummerierten Markierungen auf der Karte erstellt.

Echtzeit-Verfügbarkeit und Dienstleister-Termine

Die Funktionalität erstreckt sich auch auf die Verwaltung von persönlichen Listen und die Suche nach Terminen. Nutzer können fragen, welche Orte in ihren gespeicherten Listen in den nächsten 30 Minuten Platz für eine bestimmte Anzahl von Personen bieten, woraufhin die KI in Echtzeit prüft, welche dieser Orte noch frei sind. Des Weiteren ist die Terminsuche für lokale Dienstleister wie Friseure, Autowerkstätten oder Tierärzte integriert, wobei die KI verfügbare Zeitfenster für spezifische Wünsche anzeigt.

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Lokale Verfügbarkeit und Ausbaupläne

Derzeit ist die Ask-Maps-Funktion auf iOS- und Android-Geräten verfügbar. Der Rollout erfolgt schrittweise, weshalb es mehrere Tage dauern kann, bis die neue Funktionalität bei allen Nutzern aktiviert ist. Insgesamt ist Ask Maps mittlerweile in über 200 Ländern und Regionen weltweit verfügbar, wobei die Einführung in Deutschland und Europa einen wichtigen Meilenstein in der globalen Strategie darstellt. Einige Funktionen wie Know Before You Go sind zunächst nur in den USA freigeschaltet.

Zukünftige Entwicklungen und Marktposition

Zusätzlich zu den bereits genannten Features sind in Zukunft weitere Erweiterungen geplant. So soll in den USA eine Essensbestell-Funktion über Partner wie Uber Eats integriert werden, was die Vernetzung von Diensten innerhalb der App weiter vertieft. Die schrittweise Einführung und die kontinuierliche Anpassung der KI-Modelle zeigen, dass Google hieran großes Interesse hat und die Plattform aktiv weiterentwickelt, um der Konkurrenz im Bereich der intelligenten Assistenten einen Schritt voraus zu sein.