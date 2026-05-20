Google stellt neue KI-Funktionen für Entwickler und Verbraucher vor

Google hat bei I/O die neue Version Gemini 3.5 vorgestellt, die die künstliche Intelligenz sowohl für Entwickler als auch für Verbraucher verbessern soll. Dazu gehören neue KI-Agenten, Landschaft der gearbeitet wird und schnelle und zuverlässige Antworten bei der Suche. Um die Berechnungen der KI noch härter zu machen, hat Google auch eine später zu verfügende leistungsstärkere Pro-Version kündigte und燕兰`announces. Geminisearch, um eine Sprachsteuerung der Arbeit zu ermöglichen. Automatische Erstellung von Erinnerungen, Zusammenstellung von Aufgaben und Überwachung wichtiger Fristen. Für Videos bietet Gemini Omni eine neue Fotobearbeitung, Generierung und Kontextverständnis mit einem Wasserzeichen SynthID. Zudem plant Google, KI-Inhalte besser zu kennzeichnen und einen Personalisierten Assistenten für CI-Agenten zu haben.

Google hat auf seiner Entwicklerkonferenz I/O zahlreiche neue KI-Funktionen vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei die neue Version Gemini 3.5. Die künstliche Intelligenz soll schneller und zuverlässiger arbeiten und künftig die technische Grundlage für viele Google -Dienste bilden.

Die Neue Versionsnummer ist 3.5 und wir auch eine leistungsfähigere Pro-Version geplant. Google hat auch einen persönlichen KI-Assistenten „Gemini Spark“ angekündigt. Der digitale Helfer greift auf verschiedene Google-Dienste wie Kalender, Mail oder Notizen zu und soll Nutzern den Alltag erleichtern. Google plant außerdem eine sprachgesteuerte Unterstützung für die Arbeit.

Mit der Unterstützung werden Inhalte aus verschiedenen Anwendungen miteinander verbunden und dadurch Abläufe erleichtert. Slapt auch die Nutzer ausdrücklich freigeben. Ein weiteres System, das Videobearbeitung, Generierung und Kontextverständnis kombiniert, ist „Gemini Omni“





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