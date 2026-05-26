Google-Suche verändert sich: Fertige Antworten, KI-Modus und mehr

Google-Suche verändert sich deutlich. Nutzer künftig häufiger fertige Antworten auf der Suchseite erhalten. Die klassische Linkliste bleibt wichtig, rückt aber stärker in den Hintergrund. Google baut seine Suche stärker zur Antwortmaschine um. Statt vor allem Links zu zeigen, soll die KI künftig Informationen direkt bündeln, erklären und bei konkreten Aufgaben helfen.

Die klassische Google - Suche verändert sich deutlich. Auf der Entwicklerkonferenz I/O zeigte der Konzern, dass Nutzer künftig häufiger fertige Antworten auf der Suchseite erhalten. Die klassische Linkliste bleibt zwar wichtig, rückt aber stärker in den Hintergrund.

Google baut seine Suche stärker zur Antwortmaschine um. Statt vor allem Links zu zeigen, soll die KI künftig Informationen direkt bündeln, erklären und bei konkreten Aufgaben helfen. Die Technik dahinter bleibt erhalten. Google muss Webseiten, Videos, Forenbeiträge und Produktdaten weiter erfassen, speichern und nach Relevanz sortieren.

Für viele Nutzer ist dieser Vorgang aber kaum noch sichtbar. Der Suchfeldverhalten ändert sich bereits. Anfragen mit Fotos oder markierten Bildschirminhalten wachsen laut Google um 60 Prozent pro Jahr. Im KI-Modus sind Eingaben im Schnitt dreimal so lang wie bei der normalen Suche.

Die Ergebnisseite soll deshalb mehr leisten als früher. Google setzt neben Text auch auf Grafiken, Visualisierungen und kleine Mini-Apps direkt in der Suche. Für Webseiten kann dadurch weniger sichtbarer Platz bleiben. Für Händler, Blogs, Medien und andere Websites kann die Entwicklung spürbar werden.

Wenn Google wichtige Informationen bereits zusammenfasst, besuchen weniger Menschen die ursprünglichen Seiten





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