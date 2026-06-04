Google verbessert Kontrolle über KI-Nutzung von Webinhalten

Google führt ein neues Tool in der Search Console ein, mit dem Website-Betreiber steuern können, ob ihre Inhalte in KI-Funktionen wie Zusammenfassungen oder dem KI-Modus erscheinen. Die Funktion bietet Transparenz und gezielte Kontrolle, während die klassische Suche unberührt bleibt. Ein Test läuft zunächst in Großbritannien.

Google arbeitet an einer neuen Funktion für Betreiber von Websites, die ihnen mehr Kontrolle über die Nutzung ihrer Inhalte in Künstlicher Intelligenz (KI)-Angeboten des Unternehmens geben soll.

Bislang standen viele Seitenbetreiber vor der schwierigen Entscheidung, ob sie die zusätzliche Sichtbarkeit durch KI-Funktionen wie Zusammenfassungen in der Suche akzeptieren oder ihre Inhalte lieber schützen sollten, um mögliche negative Auswirkungen auf den eigenen Traffic zu vermeiden. Mit dem neuen Werkzeug in der Search Console, einem zentralen Verwaltungstool für Webmaster, sollen sie nun gezielter entscheiden können, wo und wie ihre Inhalte in den verschiedenen KI-Diensten von Google erscheinen.

Das Ziel des Unternehmens ist es, Inhalte weiterhin auffindbar zu halten, ohne sie automatisch in allen KI-Angeboten einzusetzen, was viele Publisher bisher als problematisch empfanden. Die neue Einstellung betrifft mehrere KI-Angebote von Google. Dazu gehören die sogenannten KI-Zusammenfassungen, die in den Suchergebnissen angezeigt werden, der KI-Modus, der eine dialogbasierte Interaktion ermöglicht, sowie KI-generierte Inhalte im Discover-Bereich, der personalisierte Nachrichten und Artikel bereitstellt. Wer die Nutzung seiner Inhalte in diesen Funktionen deaktiviert, soll mit seinen Seiten dort nicht mehr erscheinen.

Wichtig ist, dass die klassischen Suchergebnisse davon unberührt bleiben. Google erklärt, dass die Platzierung in den normalen organischen Ergebnissen weiterhin wie gewohnt erfolgt. Webseiten können also weiterhin über die reguläre Suche gefunden werden, auch wenn sie nicht in KI-Antworten auftauchen. Dies soll den Betreibern eine gewisse Sicherheit geben, dass sie durch die Deaktivierung nicht grundsätzlich an Sichtbarkeit verlieren.

Google baut seine KI-Angebote kontinuierlich aus. Nach eigenen Angaben nutzen inzwischen mehr als 2,5 Milliarden Menschen pro Monat die KI-Zusammenfassungen mit, während der KI-Modus auf über eine Milliarde Nutzer kommt. Um dennoch Besucher auf externe Seiten zu lenken, integriert Google zusätzliche Links und Vorschauelemente in die KI-Antworten. Trotz dieser Bemühungen sehen viele Verlage, Online-Shops und Blogs die Entwicklung kritisch.

Sie befürchten, dass die direkte Anzeige von Informationen in der Suche dazu führt, dass Nutzer nicht mehr auf die eigentlichen Webseiten klicken, was Werbeeinnahmen und Reichweite gefährden könnte. Die neue Search-Console-Funktion soll daher auch detaillierte Auswertungen liefern. Betreiber können erkennen, ob ihre Inhalte in generativen KI-Funktionen erscheinen, wie häufig sie dort angezeigt werden und welche spezifischen Inhalte betroffen sind.

Zudem sollen geografische Daten verfügbar sein, um zu sehen, in welchen Ländern die Seiten in KI-Antworten auftauchen. Der erste Test der Funktion läuft zunächst nur mit ausgewählten Website-Betreibern in Großbritannien. Wann die Funktion weltweit verfügbar sein wird, hat Google noch nicht angekündigt, doch die Branche beobachtet die Entwicklung mit großem Interesse. Diese Neuerung könnte ein wichtiger Schritt sein, um das Vertrauen der Inhalteanbieter in die KI-Integration zu stärken und eine ausgewogenere Beziehung zwischen Suchmaschinenoptimierung und KI-generierten Inhalten zu schaffen





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