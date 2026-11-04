Google verknüpft KI-Funktionen mit Schul-Suche in den USA

Google zwingt US-Schulen zur Nutzung von KI-Tools oder verzichtet auf die Suche. New Yorks Bürgermeister und die FTC kritisieren diesen Zwang scharf.

Google hat eine neue Richtlinie für Bildungseinrichtungen in den Vereinigten Staaten angekündigt, die den Zugang zur klassischen Internetsuche stark einschränkt. Schulleitungen sind nun gezwungen, sich explizit für die Aktivierung der KI-Werkzeuge zu entscheiden. Wenn sie diese Option ablehnen, entfällt der Zugriff auf Google s Suchmaschine vollständig. Diese Maßnahme betrifft alle Schulen im amerikanischen Bildungssystem, beginnend vom Kindergarten bis hin zur zwölften Klasse.

Zwang zur Nutzung von KI-Tools

Der Technologiekonzern begründet diese strikte Verknüpfung damit, dass die herkömmliche Suche und die neuen künstlichen Intelligenz-Funktionen technisch untrennbar miteinander verbunden seien. Es sei nicht mehr möglich, die eine Komponente ohne die andere bereitzustellen. Damit setzt Google einen klaren Akzent in der digitalen Infrastruktur amerikanischer Klassenzimmer und stellt die Weichen für eine flächendeckende Integration dieser Technologien.

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Kritik aus New York und Washington

Diese Entwicklung löst heftige Reaktionen in der politischen Landschaft der USA aus. Der Bürgermeister von New York wirft Google vor, seine dominante Marktposition auszunutzen, um die Einführung von Künstlicher Intelligenz in öffentlichen Schulen durchzusetzen. Er betont, dass kein privates Unternehmen das Recht haben dürfe, darüber zu bestimmen, wie Kinder unterrichtet werden sollen. Dieser Vorwurf wird auch von Lina Khan unterstützt, der früheren Chefin der US-Handelsaufsicht FTC.

Gemini-Zusammenfassungen bleiben bestehen

Google plant zudem, ab Anfang 2027 weitere KI-Funktionen für Schüler zunächst standardmäßig zu deaktivieren. Schulen können die Google-Suche zwar separat freigeben, ohne sämtliche Gemini-Angebote einzuschalten. Dennoch bleibt die Suche nicht ganz ohne KI: Automatisch generierte Zusammenfassungen werden weiterhin als fester Bestandteil der Ergebnisse integriert sein. Dies führt dazu, dass selbst bei einer Ablehnung der vollen KI-Palette ein gewisser Anteil an algorithmisch erzeugten Inhalten erhalten bleibt.

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Pilotprojekt startet im November

Neben der Diskussion um die Zugangsbeschränkungen baut Google seine Bildungsangebote weiter aus. Ein neues Tool soll Schülerinnen und Schüler schrittweise bei der Lösung von Aufgaben unterstützen, ohne ihnen direkt fertige Antworten zu liefern. Ein Pilotprojekt zur Erprobung dieser Methode ist für den November dieses Jahres geplant. Es wird an ausgewählten US-Schulen durchgeführt, um die Wirksamkeit und Akzeptanz des Systems zu testen.

Grundsatzfrage nach der Entscheidungsfreiheit

Die Debatte hat sich von einer rein technischen Frage zu einer grundsätzlichen Auseinandersetzung entwickelt. Kritiker fragen, wie frei Schulen in Zukunft noch entscheiden können, welche Technologien ihre Schüler nutzen dürfen. Die Situation zeigt, dass große Tech-Konzerne zunehmend Einfluss auf pädagogische Standards nehmen. Die Spannung zwischen technischer Notwendigkeit und didaktischer Autonomie wird dabei immer deutlicher spürbar.