Google Wallet ist nun auf iOS verfügbar. Die App integriert digitale Tickets und Karten, erlaubt aber wegen fehlender Apple-Vereinbarungen keine bargeldlosen Zahlungen im Geschäft.

Google hat Google Wallet offiziell für das iPhone freigegeben, was eine erhebliche Erweiterung der Nutzerbasis für die digitale Wallet-Plattform von Google darstellt. Die neue iOS-App fungiert primär als zentraler Aufbewahrungsort für digitale Dokumente, Berechtigungsnachweise und Zahlungsdaten. Nutzer können damit verschiedene digitale Aspekte ihres Alltags effizienter verwalten, auch wenn die Anwendung derzeit wichtige Funktionen im Einzelhandel aussetzt.

Integration von Tickets und Kundenkarten

Die App von Google Wallet übernimmt Informationen nahtlos aus dem Gmail-Konto sowie aus anderen Google-Diensten, um den Überblick zu behalten. Bestellbestätigungen, Paketverfolgungsdaten, Flugtickets und Konzertkarten erscheinen dadurch automatisch und ohne manuelles Eingreifen im digitalen Portemonnaie. Diese Automatisierung erspart den Anwendern das ständige Suchen in E-Mail-Postfächern und bündelt alle relevanten Informationen an einem Ort.

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Neben elektronischen Tickets lassen sich auch physische Kundenkarten und Mitgliedsausweise digital abbilden. Die Kamera des iPhones kann die physischen Karten erfassen und als digitale Versionen hinterlegen. Dieser Prozess vereinfacht den Zugang zu Treueprogrammen und vereinfacht den täglichen Umgang mit verschiedenen Berechtigungsnachweisen erheblich.

Zusätzlich zur Verwaltung traditioneller Tickets plant Google, Einkäufe zu integrieren, die über den KI-Assistenten Gemini abgeschlossen wurden. Die App sammelt dabei Bestätigungen, Rechnungen und aktuelle Lieferinformationen. Diese Funktion zielt darauf ab, die Fragmentierung von Kaufbestätigungen zu reduzieren und dem Nutzer einen schnellen Zugriff auf den Status seiner Bestellungen zu ermöglichen.

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Fehlende kontaktlose Bezahlung

Trotz der vielen nützlichen Funktionen können Nutzer die App an Ladenkassen nicht verwenden, um bargeldlos zu bezahlen. Die Berechtigung für kontaktlose Transaktionen am Kassenterminal hat Google von Apple bislang nicht erhalten. Apple hat den NFC-Chip der iPhones mit dem Update iOS 18.1 zwar für andere Anbieter geöffnet, setzt dies jedoch an strenge Bedingungen.

Für die Nutzung der NFC-Funktion für Zahlungen ist eine kommerzielle Vereinbarung mit Apple sowie die Zahlung entsprechender Gebühren erforderlich. Google hat diese spezifischen Konditionen und vertraglichen Grundlagen bis dato nicht akzeptiert oder unterzeichnet. Daher bleibt die kontaktlose Bezahlung im Geschäft auf Apple Pay beschränkt.

Zwar können Kundenkarten in der neuen App gespeichert und für Online-Zahlungen über Google Pay genutzt werden, doch der physische Einsatz am Terminal ist blockiert. Wer im Einzelhandel einkauft, muss weiterhin auf das Ökosystem von Apple zurückgreifen. Die fehlende Bezahlfunktion bedeutet, dass Google Wallet Apple Wallet nicht vollständig ersetzen kann, sondern diese eher ergänzt.

Regionale Verfügbarkeit und Strategie

Die Einführung von Google Wallet auf iOS erfolgt zunächst ausschließlich in den Vereinigten Staaten. Google hat bisher keine offizielle Ankündigung zu einem Release in weiteren Ländern gemacht. Die strategische Fokussierung auf den US-Markt ermöglicht es dem Tech-Konzern, die Funktionen und die Nutzerakzeptanz in einem großen Markt zu testen, bevor eine mögliche globale Expansion geprüft wird.

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Nutzer, die intensiv mehrere Google-Dienste kombinieren, profitieren am stärksten von der Integration. Die automatische Übernahme von Daten reduziert den manuellen Aufwand bei der Organisation von Tickets und Rechnungen. Gleichzeitig signalisiert die Verfügbarkeit auf dem iPhone, dass Google sein digitales Portemonnaie als umfassende Lebensstil-App positioniert, auch wenn die Zahlungsfunktion derzeit noch technisch oder vertraglich auf iOS eingeschränkt bleibt.