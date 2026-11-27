Google verknüpft seine KI-Suche ab sofort mit Google Wallet – und in wenigen Wochen sollen Drive und die Gemini-App folgen.

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. Google Drive und die Gemini-App sollen in den nächsten Wochen folgen. Das hat Google offiziell auf seinem Blog angekündigt.freiwillig mit dem KI-Modus verbindet, bekommt Suchantworten, die auf seine eigenen Daten abgestimmt sind. Gmail, Google Fotos und der Google Kalender sind bereits seit einigen Monaten auf diesem Weg verknüpfbar.

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Jetzt kommen drei weitere Dienste dazu. AI Mode kann Ausgaben und verknüpfte Kreditkarten auslesen. Die KI kann dann zum Beispiel dabei helfen, Cashback-Kategorien oder Bonuspunkte besser zu nutzen. Wichtig: Die KI kann dabei ausschließlich Informationen lesen, aber kein Geld bewegen oder verwalten.