Google entdeckt erste vollautomatische KI-Angriffe. Das Framework exploit_agent nutzt Sprachmodelle, um Sicherheitslücken zu finden und auszunutzen. Experten fordern schnellere Patches.

Google -Experten vermelden eine gravierende Entwicklung in der digitalen Sicherheit, da erstmals Cyberangriffe dokumentiert wurden, bei denen KI-Sprachmodelle Sicherheitslücken vollautomatisch aufspüren und ausnutzen. Dieser Prozess erfolgt vollständig ohne menschliches Zutun, was eine neue Ära der Bedrohung einläutet, die weltweit Aufmerksamkeit fordert. Die Warnung richtet sich an Organisationen jeder Größe, da die Geschwindigkeit und Effizienz dieser Angriffe traditionelle Schutzmauern untergraben.

Das Framework exploit_agent im Fokus

Das Hacker-Werkzeug mit dem Namen exploit_agent wurde auf einem ungeschützten Server entdeckt, wo es zusammen mit gestohlenen Daten und Skripten für weitere Angriffe vorlag. Es ist das erste Mal, dass Google eine derart vollständige Automatisierung ohne jeden menschlichen Eingriff beobachtet hat, was die Schwere der Lage unterstreicht. Das Framework arbeitet mit mehreren KI-Modellen zusammen und führt den kompletten Angriff eigenständig durch, um potenzielle Lücken zu finden und sofort auszunutzen.

Also read +++ 21:29 Selenskyj beschreibt systematische Angriffe auf einzelne Gebiete +++

Es vergleicht automatisch den Programmcode beliebter Web-Software vor und nach jedem Sicherheits-Update, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren. Sobald eine Lücke gefunden ist, schreibt die KI eigenständig den Angriffscode und führt ihn ohne jede menschliche Kontrolle aus. Das Framework kann so kontinuierlich und rund um die Uhr nach neuen Zielen suchen, während der Angreifer schläft, was die Effizienz dieser Cyberoperationen drastisch erhöht.

Stakeholder-Warnungen und Hintergründe

Merritt Baer, ehemalige stellvertretende Sicherheitschefin bei Amazon Web Services, erklärt: Angreifer haben nichts Neues erfunden, sondern den mühsamen Teil automatisiert. Was früher Tage dauerte, macht jetzt ein Agent über Nacht. Diese Aussage verdeutlicht, dass die Gefahr nicht in einer neuen Technologie liegt, sondern in der radikalen Beschleunigung bereits bekannter Angriffsvektoren durch künstliche Intelligenz.

Advertisement

Neben exploit_agent hat Google weitere KI-Frameworks wie CAIRN in echten Angriffen beobachtet, unter anderem gegen Ziele im US-Luft- und Raumfahrtsektor. Hinter den Angriffen stehen sowohl finanzielle als auch mutmaßlich staatliche Motive, wobei die Spanne der Täter weit gestreut ist. Besonders lukrativ ist es für Kriminelle, Cloud- und KI-Zugangsdaten zu stehlen, um die Modelle auf Kosten ihrer Opfer laufen zu lassen.

Finanzielle Schäden und konkrete Maßnahmen

In manchen Fällen entstanden dadurch Schäden von über 100.000 US-Dollar, was rund 91.000 Euro entspricht, an einem einzigen Tag. Die Konfigurationsdatei des entdeckten Frameworks enthält Kommentare auf Russisch, doch Google ordnet das Tool keiner bestimmten Gruppe oder einem Land zu. Die auf dem Server gesammelten Daten deuten darauf hin, dass der Betreiber es vor allem auf französische Webseiten aus den Bereichen Medien, Unterhaltung und Bildung abgesehen hatte.

Die Sicherheitsexperten empfehlen drei konkrete Schritte, um sich gegen diese Bedrohung zu wappnen. Erstens sollten Unternehmen genau wissen, welche ihrer Systeme im Internet erreichbar sind. Zweitens müssen Sicherheits-Updates deutlich schneller eingespielt werden als bisher, da die Zeitspanne zwischen Patch und Angriff schrumpft. Drittens sollten IT-Teams nicht nur nach Schwachstellen suchen, sondern aktiv nach Anzeichen einer Ausnutzung Ausschau halten.

Ausblick auf die zukünftige Bedrohungslage

Merritt Baer bringt es auf den Punkt: Angreifer bringen Speed, Verteidiger müssen Wissen über ihre eigene Umgebung bringen. Diese Strategie verschiebt den Fokus von rein reaktiven Maßnahmen hin zu einer proaktiven, tiefgreifenden Kenntnis der eigenen Infrastruktur. Nutzer sollen Sicherheitsupdates nun binnen drei Tagen installieren, statt wie bisher innerhalb von zwei Wochen, als direkte Antwort auf die Bedrohung durch KI-gestützte Angriffe.

Advertisement

Es geht davon aus, dass die Automatisierung von Cyberangriffen mit KI weiter zunehmen wird, da die Einstiegshürde niedrig ist und sich Angriffe massiv ausweiten lassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Angreifer diese Frameworks künftig verstärkt gegen Organisationen weltweit einsetzen werden, um ihre Erfolgsquote zu maximieren. Google hat nach eigenen Angaben alle Konten und Ressourcen gesperrt, die mit dem Missbrauch seiner Gemini-Modelle in Verbindung standen, um weiteren Schaden abzuwenden.