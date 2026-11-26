Google will die Benachrichtigungsflut auf Smartphones mit einer praktischen Funktion in den Griff bekommen.

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Google arbeitet an einer intelligenten Funktion, um das Problem mit zu vielen Handy-Benachrichtigungen zu lösen Unter dem Namen „Priority Notifications“ entwickelt das Unternehmen ein neues System für seine. Die Idee dahinter ist einfach: Eine künstliche Intelligenz auf dem Gerät soll automatisch erkennen, welche Benachrichtigungen für euch gerade zeitkritisch oder besonders wichtig sind. Diese priorisierten Meldungen werden dann direkt an die Spitze eurer Benachrichtigungsliste verschoben, sodass sie nicht mehr im Info-Chaos untergehen.

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Laut Android Authority könnten sie zusätzlich farblich hervorgehoben werden, um sofort aufzufallen. Anders als bei der bereits existierenden Funktion „Priority Conversations“, bei der ihr manuell festlegen müsst, welche Chats wichtig sind, soll das neue System vollautomatisch im Hintergrund arbeiten. Google betont in der Feature-Beschreibung, dass die Analyse der Inhalte ausschließlich auf dem Gerät stattfindet und keine Daten an Server gesendet werden (Quelle:Die Einführung der „Priority Notifications“ scheint Teil einer größeren Umstrukturierung zu sein.