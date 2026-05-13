Googlebook: Die Revolution der KI-gesteuerten Notebooks

Google führt mit dem Googlebook eine neue Geräteklasse ein, die Gemini Intelligence tief in ChromeOS integriert und die Zusammenarbeit zwischen Smartphone und Laptop optimiert.

Google schickt sich an, den Markt der tragbaren Computer grundlegend zu transformieren. Im Rahmen der Android Show: Google I/O Edition, die am 12. Mai 2026 stattfand, präsentierte der Tech-Gigant das Googlebook .

Dieses neue Gerät ist weit mehr als nur ein herkömmlicher Laptop; es markiert den Beginn einer völlig neuen Geräteklasse, in der die Grenzen zwischen produktiver Arbeit und digitaler Unterhaltung durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz verschwimmen. Während die bewährte Basis von ChromeOS beibehalten wird, rückt Gemini Intelligence ins absolute Zentrum des Nutzererlebnisses.

Google verfolgt damit das Ziel, das Betriebssystem in ein umfassendes Intelligenzsystem zu verwandeln, das nicht mehr nur passiv auf Befehle wartet, sondern aktiv und kontextbezogen in den Alltag des Nutzers eingreift. Diese tiefe Integration sorgt dafür, dass die KI in jeder Phase des Arbeitsprozesses bereitsteht, ähnlich wie man es bereits von den modernsten Pixel-Smartphones kennt. Ein zentrales Element dieser neuen Benutzerführung ist der sogenannte Magic Pointer.

Google hat hierbei einen innovativen Weg gefunden, die KI ohne die Notwendigkeit von komplexen Tastenkombinationen oder versteckten Kontextmenüs abzurufen. Ein einfacher Trick genügt: Der Nutzer schüttelt den Mauszeiger auf dem Bildschirm, woraufhin sofort das Gemini-Symbol erscheint. In diesem Moment beginnt die KI mitzuschauen und analysiert den aktuellen Bildschirminhalt, um passgenaue Unterstützung zu bieten.

Ob es darum geht, automatisch Termine aus einer komplexen E-Mail in den Kalender zu übertragen, Texte in Echtzeit zu optimieren oder hochwertige Bilder zu generieren und zu bearbeiten – Gemini agiert als intelligenter Assistent, der den Kontext versteht. Besonders beeindruckend ist die Funktion, mehrere Bilder direkt aus dem aktuellen Arbeitskontext heraus miteinander zu verschmelzen, was die kreative Arbeit erheblich beschleunigt.

Zudem wird die Synergie zwischen dem Smartphone und dem Notebook auf ein neues Level gehoben. Android-Apps können nun ohne zeitaufwendige Neuinstallation direkt auf dem Googlebook gestartet werden, sofern beide Geräte miteinander verknüpft sind. Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, individuelle Funktionen per Sprachbefehl zu erstellen, sodass Nutzer ihre Arbeitsumgebung exakt an ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen können. In Bezug auf die technische Ausstattung bleibt Google bewusst vage und überlässt die Hardware-Entwicklung seinen langjährigen Partnern wie Acer, Asus, Dell, HP und Lenovo.

Diese Strategie erinnert stark an das Vorgehen von Microsoft bei den Copilot Plus PCs, wobei Google durch eine eigene Design-Identität einen klaren Unterschied schafft. Das markanteste Erkennungsmerkmal des Googlebooks ist eine bunte Leuchtleiste im Deckel, die als visuelles Signal für die ständig aktive KI dient. Diese Designsprache, die unter dem Namen Pixel Glow bekannt werden soll, wird voraussichtlich auch in die nächste Generation der Pixel-Smartphones einfließen.

Die Markteinführung ist für den kommenden Herbst geplant, wobei erste Vorführgeräte möglicherweise bereits im Spätsommer im Zuge der Vorstellung des Pixel 11 präsentiert werden. Damit unterstreicht Google seinen Anspruch, die Hardware- und Software-Ökosysteme so eng wie möglich zu verzahnen, um ein nahtloses und intelligentes Nutzererlebnis zu schaffen, das die traditionelle Laptop-Erfahrung endgültig ablöst und durch eine neue Form der computergestützten Intelligenz ersetzt





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