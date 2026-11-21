Google startet die rollout von 3D-Emojis für Android. Doch hohe Speicheranforderungen und Inkompatibilitaeten bei Samsung erschweren die einheitliche Nutzung. Mehr Details hier.

Google hat die lang erwarteten dreidimensionalen Emojis offiziell in das Android -Betriebssystem integriert. Diese visuellen Innovationen zeichnen sich durch eine deutlich höhere Detailtreue und eine räumliche Tiefe aus, die herkoemmliche Zwei-Dimension-Grafiken uebertreffen. Die Einfuehrung stellt jedoch hohe Anforderungen an die Smartphone- Hardware, da die neuen Grafiken signifikant mehr Rechenleistung und Speicher platz benoetigen als ihre Vorgaenger.

Strenge Systemanforderungen fuer 3D-Emojis

Um die neuen 3D-Emojis nutzen zu koennen, ist eine spezifische Hardware-Konfiguration zwingend erforderlich. Nutzer muessen zwingend Android 17 oder eine neuere Version auf ihren Geraelten installiert haben. Zudem muessen mindestens 6 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 128 Gigabyte interner Speicher verfuegbar sein. Darueber hinaus muss dauerhaft ein freier Speicherplatz von 10 Gigabyte erhalten bleiben, damit die Funktionen einwandfrei arbeiten.

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Diese Anforderungen stoessen besonders bei guenstigeren Smartphone-Modellen an ihre Grenzen. Da Betriebssysteme, vorinstallierte Apps, Fotos und persoenliche Daten oft einen grossen Teil des Speichers belegen, ist die verbleibende Kapazitaet fuer viele Nutzer knapp bemessen. Einige Hersteller statten preiswerte Modelle weiterhin mit vergleichsweise wenig Speicher aus, was die Nutzung der neuen Funktionen erschwert. Ein Haupgrund fuer die knappen Kapazitaeten sind gestiegene Preise fuer RAM- und Speicherchips, die durch den aktuellen KI-Boom und die damit verbundene hohe Nachfrage verursacht wurden.

Inkompatibilitaet bei Samsung und anderen Herstellern

Ein signifikantes Problem bei der einheitlichen Einfuehrung ist die fehlende Kompatibilitaet auf Smartphones von Samsung. Der koreanische Technologie-Gigant verwendet eine eigene Emoji-Schriftart und greift deshalb nicht auf die standardmaessige Darstellung des Betriebssystems zurueck. Diese technische Entscheidung fuehrt dazu, dass Googles 3D-Emojis auf Geraelten der Marke Samsung nicht verfuegbar sind.

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Aehnliche Probleme ergeben sich bei zahlreichen anderen Apps, die eigene Emoji-Schriftarten nutzen. Wenn ein Nutzer ein Emoji verschickt, erscheint es daher nicht automatisch auf jedem Smartphone in der neuen dreidimensionalen Form. Die Anzeige bleibt dadurch uneinheitlich und laesst sich nicht zwingend von der Hardware des Empfanges abhaengig machen. Ob ein Emoji beim Empfanger dreidimensional erscheint, haengt entscheidend vom eingesetzten Smartphone, der installierten Android-Version und der verwendeten App ab.

Rollout-Plan und technische Einfuehrung

Google hat die 3D-Emojis bereits im Mai des laufenden Jahres offiziell angekündigt. Der eigentliche Einfuehrungsprozess startete anschliessend im August mit der Pixel-11-Serie. In einem anschliessenden Schritt folgten aeltere Pixel-Modelle sowie Smartphones weiterer Hersteller, um die Reichweite der neuen Funktion schrittweise zu erweitern. Dieser geplante Rollout soll sicherstellen, dass die Infrastruktur fuer die breitere Einfuehrung vorbereitet ist.

Die benoetigten Grafikkdateien werden automatisch heruntergeladen, sobald das Smartphone mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist und gleichzeitig an eine Stromquelle angeschlossen ist. Google bietet keine manuelle Installation der Dateien an, da der Prozess vollstaendig automatisiert ablaufen soll. Dies entlastet Nutzer von manuellem Aufwand, setzt aber voraus, dass ausreichend Speicherplatz und Netzwerkverfuegbarkeit gewaehrleistet sind.