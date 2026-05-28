Googles Such-KI bringt sich selbst durcheinander

Eine einfache Frage bringt Googles Such-KI durcheinander. Ausgerechnet beim eigenen Namen liefert das System falsche Antworten. Dabei geht es um eine Aufgabe, die für Menschen banal wirkt: das Zählen einzelner Buchstaben.

Eine einfache Frage bringt Googles Such-KI durcheinander. Ausgerechnet beim eigenen Namen liefert das System falsche Antworten. Dabei geht es um eine Aufgabe, die für Menschen banal wirkt: das Zählen einzelner Buchstaben.

Der Fehler zeigt ein Problem, das nicht nur Google betrifft. Wenn Googles KI nach der Anzahl der 'P's im Wort 'Google' gefragt wird, spuckt sie 'ein P' als Antwort aus. Gleichzeitig buchstabiert sie den Namen korrekt mit 'G-O-O-G-L-E'. Das Online-Magazin 'immer stärker in seine Suche ein.

Die KI-Zusammenfassungen sollen Informationen schneller liefern. Fehler bei einfachen Aufgaben zeigen aber weiter Schwächen der Technik. Google erklärte gegenüber TechCrunch, dass das Zählen von Buchstaben bei großen Sprachmodellen eine bekannte Schwierigkeit sei. Das Unternehmen arbeite bereits an einer Lösung.

Der Grund liegt in der Arbeitsweise solcher Systeme. Große Sprachmodelle zerlegen Texte in sogenannte Tokens. Das können Wörter, Wortteile oder einzelne Zeichen sein, die als Zahlenwerte verarbeitet werden. Dadurch erscheint ein Wort wie 'Google' für die KI nicht immer in derselben Form wie für Menschen.

Die KI-Forscher Tairan Fu, Raquel Ferrando, Javier Conde, Carlos Arriaga und Pedro Reviriego beschreiben solche Buchstabenzählfehler als typische Schwäche großer Sprachmodelle. Ähnliche Probleme gab es bereits 2024 bei ChatGPT-4o und Claude 3.5 Sonnet





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Googles Such-KI Buchstabenzählfehler Sprachmodelle KI-Zusammenfassungen Technologie

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