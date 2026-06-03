Der bekannte Hersteller von Actionkameras GoPro steht vor erheblichen wirtschaftlichen Problemen. Der Umsatz im ersten Quartal 2026 sank um 26 Prozent und die Finanzreserven sind auf 50 Millionen US-Dollar gesunken. Das Unternehmen verkauft Vermögenswerte, um zusätzliches Kapital zu erhalten, und prüft mögliche Optionen wie den Verkauf des Unternehmens oder einen Zusammenschluss mit einem anderen Anbieter.

GoPro steht vor einer ungewissen Zukunft. Der bekannte Hersteller von Actionkamera s meldet für das erste Quartal 2026 erhebliche Zweifel an der Fortführung seines Geschäfts an.

Nach Jahren als feste Größe bei Urlaubsreisen, Outdoor-Abenteuern und Extremsport gerät das Unternehmen immer stärker unter Druck. Sinkende Erlöse, hohe Verluste und steigende Produktionskosten belasten die Bilanz. Die Finanzreserven schmelzen, während die Suche nach neuen Einnahmequellen immer dringlicher wird. Die wirtschaftlichen Probleme haben sich zuletzt weiter verschärft.

Im Vergleich zum Vorjahr sank der Umsatz im ersten Quartal 2026 um 26 Prozent. Gleichzeitig verfügte GoPro nur noch über Geldreserven von 50 Millionen US-Dollar, das entspricht knapp 43 Millionen Euro. Bereits 2025 verlief enttäuschend. Der Jahresumsatz fiel auf 651,5 Millionen US-Dollar, rund 560 Millionen Euro.

Am Ende stand ein Nettoverlust von 83,3 Millionen US-Dollar beziehungsweise etwa 72 Millionen Euro. Damit verschlechtert sich die finanzielle Lage des Unternehmens weiter. Die Probleme liegen in der Entwicklung des Speichermarktes. Hersteller wie Samsung und Micron richten ihre Produktion verstärkt auf HBM-Speicherchips aus, die für KI-Systeme und Rechenzentren besonders gefragt sind.

Dadurch werden klassische Speicherchips knapper. GoPro berichtet von Preissteigerungen von bis zu 115 Prozent bei wichtigen Bauteilen. Die Herstellung der Kameras wird dadurch deutlich teurer. Da die Geräte meist zwischen 300 und 500 US-Dollar kosten, kann das Unternehmen die höheren Ausgaben nicht vollständig an Kunden weitergeben.

Laut dem Nachrichtenmagazin fehlen zudem die Möglichkeiten, günstige Langfristverträge auszuhandeln. Das belastet die Gewinnmargen zusätzlich. Um eine Insolvenz abzuwenden, hat GoPro bereits reagiert. Das Unternehmen verkauft Vermögenswerte, um zusätzliches Kapital zu erhalten.

Seit April 2026 verlor außerdem rund ein Viertel der weltweiten Belegschaft den Arbeitsplatz. Parallel prüft das Management weitere Optionen. Dazu gehören ein möglicher Verkauf des Unternehmens oder ein Zusammenschluss mit einem anderen Anbieter.

Zudem sucht GoPro neue Geschäftsmöglichkeiten und führt Gespräche mit potenziellen Kunden aus dem Bereich der KI-Systeme und Rechenzentren. Die Zukunft des Unternehmens ist jedoch immer noch unsicher und es bleibt abzuwarten, ob GoPro in der Lage ist, seine finanzielle Lage zu verbessern und weiterhin erfolgreich zu sein.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gopro Actionkamera Finanzprobleme Umsatzrückgang Insolvenz Verkauf Des Unternehmens Zusammenschluss KI-Systeme Rechenzentren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GoPro vor dem Aus: Hohe Chip-Preise bringen den Kamera-Hersteller in ExistenznöteGoPro, der Pionier der Actionkameras, kämpft ums Überleben. Hohe Chip-Preise durch den KI-Boom zwingen den Hersteller in finanzielle Schwierigkeiten und lassen die Verluste explodieren. Steht die Kult-Marke vor dem Aus?

Read more »

Neue Rolle für Elton: Der TV-Star steht für „Zurück in die Zukunft“ auf der BühneDer bekannte TV-Moderator Elton übernimmt eine überraschende Rolle im Musical 'Zurück in die Zukunft' in Hamburg. Er wird den Schulleiter Gerald Strickland spielen und teilt seine Vorfreude auf das ungewohnte Bühnenabenteuer.

Read more »

Zukunft der Wirtschaft ist zirkulär / DBU fordert Forcierung einer umfassenden KreislaufwirtschaftOsnabrück (ots) - Die Anstrengungen in Deutschland für eine umfassende Kreislaufwirtschaft müssen forciert werden. Das fordert die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit Blick auf den für morgen (Mittwoch)

Read more »

ER ist der beliebteste deutsche Nationalspieler!Laut der Umfrage ist der Fußballer das größte Vorbild, der liebste Trinkkumpan und zugleich der attraktivste.

Read more »