Gordon Herbert neuer Trainer der New Zealand Breakers

Der kanadische Trainer Gordon Herbert ist neuer Chef der New Zealand Breakers. Er unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag in Auckland.

Der kanadische Trainer Gordon Herbert ist neuer Chef der New Zealand Breakers . Der 57-jährige Experte unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag in Auckland . Herbert war in der Vergangenheit Weltmeistertrainer.

Er brauchte Zeit, um eine Herzmuskelentzündung auszukurieren und ließ sich am Knie operieren. Die New Zealand Breakers haben in der vergangenen Saison in der aufstrebenden Kombiliga aus Australien und Neuseeland als Siebter die Playoffs verpasst. Im Anschluss musste Trainer Petteri Koponen gehen. Herbert wird das Team um Spieler wie Parker Jackson-Cartwright führen.

Der ehemalige MVP der Easycredit Basketball Bundesliga ist in der Mannschaft der Breakers. Herbert ist unglaublich aufgeregt, zu den Breakers zu stoßen und will schnell spielen, der Siege liefern. Auch Besitzer Marc Mitchell hegt große Erwartungen: Gordon hat bewiesen, dass er hochklassige Mannschaften liefern kann, die Meisterschaften gewinnen





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