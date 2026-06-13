Gordon Ramsay gibt Scott McTominay klare Ansage vor der WM

Der schottische Starkoch Gordon Ramsay hat dem schottischen Fußballnationalspieler Scott McTominay eine klare Ansage gemacht. Statt kulinarischer Ratschläge bekam McTominay eine klare Ansage bezüglich seines Fokus auf das bevorstehende WM-Spiel. Schottland startet am Sonntag ins Turnier und hat gute Chancen, die Gruppenphase zu überstehen.

Bekannt für seine direkte Art: Der schottische Starkoch Gordon Ramsay (59) hat dem schottischen Fußball nationalspieler Scott McTominay (29) eine klare Ansage gemacht. McTominay hatte Ramsay bei einem Treffen im Trainingslager der schottischen Nationalmannschaft um kulinarische Ratschläge bezüglich der Herstellung von Risotto gebeten.

Doch Ramsay hatte nur wenig Verständnis für McTominays Sorgen um die Brühe des Gerichts und riet ihm stattdessen, sich auf das bevorstehende WM-Spiel zu konzentrieren.

'Hör auf, dich um deine verdammte Brühe zu sorgen. Fokussiere dich gefälligst auf das Spiel. Wir sehen uns gegen Brasilien', sagte Ramsay. Schottland startet am Sonntag (3 Uhr/Live in der ARD und bei Magenta TV) gegen Haiti ins Turnier.

Die Chancen, die Gruppenphase zu überstehen, stehen gut, da Schottland noch nie in der Geschichte der WM über die Gruppenphase hinausgekommen ist. Ramsay, der ein großer Fußballfan ist, drückt den Schotten die Daumen und zeigte sich gegenüber der 'Sun' optimistisch. Er versprach sogar, den Spielern einen Tisch in einem seiner Restaurants zu reservieren, sollten sie das Spiel gewinnen. Ramsay ist ein bekannter Sterne-Koch, dessen Restaurant 1998 erstmals in die Top-50-Liste der besten Restaurants der Welt aufgenommen wurde.

Er erlangte auch durch seine TV-Sendungen Berühmtheit, insbesondere durch seine direkte und vulgäre Art. Sein YouTube-Kanal hat über 20 Millionen Abonnenten. Es ist zu hoffen, dass die schottische Mannschaft nicht schon in der ersten Runde gegen Haiti in 'Teufels Küche' (ein TV-Format von Ramsay) kommt





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