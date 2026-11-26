Gordon Ramsay ist zum ersten Mal Opa. Seine Tochter Holly Ramsay-Peaty und Adam Peaty haben am Mittwoch ihre Tochter Daphne June zur Welt gebracht.

Der britische Fernsehkoch Gordon Ramsay blickt auf eine neue familiäre Rolle zurück, als er im Alter von 60 Jahren zum ersten Mal Großvater wurde. Seine Tochter Holly Ramsay-Peaty, die 26 Jahre alt ist, und der olympische Schwimmer Adam Peaty, der 31 Jahre alt ist, haben am Mittwoch ihre erste gemeinsame Tochter zur Welt gebracht. Das Neugeborene erhielt den vollständigen Vornamen Daphne June Ramsay-Peaty. Diese Entwicklung markiert einen bedeutenden persönlichen Meilenstein in der Biografie des bekannten Kochs, der lange Jahre seine private Familie im Vordergrund seiner medialen Präsenz hielt.

Die Geburt von Enkeltochter Daphne June

Die Ankunft von Daphne erfolgte früher als ursprünglich von der Familie kommuniziert. Das Paar hatte die Geburt des Kindes ursprünglich für den Dezember angekündigt. Die vorzeitige Geburt sorgte nun jedoch dafür, dass die Eltern und der frisch gebackene Großvater bereits vor dem erwarteten Termin Freude feiern konnten. Holly Ramsay-Peaty teilte über die sozialen Medien erste Aufnahmen ihres Babys mit. Auf diesen Bildern ist das Neugeborene kurz nach der Geburt in einem Krankenhausabteil zu sehen, eng an ihrer Mutter gekuschelt. Holly dankte in ihren Beiträgen ausdrücklich den Ärzten, der Pflegepersonal und den Hebammen für ihre Unterstützung während der Entbindung.

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Ramsays Reaktion und familiäre Details

Gordon Ramsay reagierte schnell auf die Neuigkeit und veröffentlichte eine persönliche Nachricht im Internet. Er begrüßte seine Enkelin mit den Worten: Willkommen, Miss Daphne. In diesem Zusammenhang bezeichnete er das Mädchen als perfektes vorzeitiges Geschenk. Der 60-jährige Koch hat bereits festgelegt, wie seine Enkeltochter ihn ansprechen soll. Er möchte als Papa G bekannt sein. Diese familiäre Hierarchie ist für den bekannten TV-Star von Bedeutung, der seinen Kindern und Enkeln einen persönlichen Bezug ermöglichen möchte. Die Geburt von Daphne fügt die nächste Generation in die expandierende Familie von Ramsay ein, die bereits aus mehreren Kindern besteht.

Verzögerter Zeitraum zwischen Kindern und Enkeln

Die Zeitspanne zwischen der Geburt des jüngsten eigenen Kindes von Ramsay und dem ersten Enkelkind ist überraschend kurz. Jesse, das jüngste Kind des Kochs, kam erst im Jahr 2023 zur Welt. Zwischen diesem Ereignis und der Geburt von Daphne liegen nur drei Jahre. Trotz dieses kurzen Zeitraums hat sich Ramsay bereits gut auf die neue Aufgabe vorbereitet. Er zeigte sich schon vor der Geburt voller Vorfreude und erklärte seinen Enkelkindern, wie sie ihn nennen sollen. Dies unterstreicht seine intensive Beteiligung am familiären Zusammenhalt über Generationen hinweg.

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Frühere Vorhersagen und Planungsunsicherheit

Die Erwartungshaltung der Familie war bereits vor der Geburt hoch. Bei der Walk-of-Fame-Zeremonie am 18. November sagte Gordon Ramsay öffentlich voraus, dass das erste Enkelkind in wenigen Tagen erwartet wird. Er zeigte sich sogar so gesorgt, dass Holly auf der Reise nach Los Angeles die Wehen bekommen könnte. Für diesen Fall hatte der werdende Opa bereits eine Notfallstrategie entwickelt. Er erwähnte, dass das Baby im Flugzeug zur Welt kommen müsste, falls die Wehen während des Transports einsetzen sollten. Diese Anekdote verdeutlicht die große Erwartungshaltung und die leichte Nervosität, die mit dem nahenden Ereignis verbunden waren.

Hochzeit und neuer Lebensabschnitt des Paares

Die Geburt von Daphne krönt ein besonders emotionales und ereignisreiches Jahr für das junge Paar Holly Ramsay-Peaty und Adam Peaty. Die beiden heirateten Ende Dezember 2025 in der Bath Abbey. Diese Zeremonie fand weniger als ein Jahr vor der Geburt statt. Innerhalb eines Jahres verwandelten sich die beiden Prominenten vom frisch verheirateten Paar in Eltern eines gesunden Mädchens. Die familiäre Einheit wächst nun um eine Generation, während die öffentliche Aufmerksamkeit auf die private Lebensführung der bekannten Sportlerin und des Kochs gerichtet bleibt. Die Familie feiert nun eine doppelte Freude über die vorzeitige Geburt und den erfolgreichen Start in das Elternleben.