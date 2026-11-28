Neuer Rechtsstreit in Gordon Ramsays Familie: Seiner Schwiegermutter Greta droht wegen einer Geldübertragung ein Insolvenzverfahren.

berichtet, droht Greta Hutcheson, der 81-jährigen Schwiegermutter des britischen Starkochs, ein Insolvenzverfahren. Demnach haben Insolvenzverwalter am High Court rechtliche Schritte gegen sie eingeleitet. Während vor zwei Jahren noch Greta und ihr Ehemann Chris Hutcheson gemeinsam Gegenstand eines Verfahrens waren, wird in den aktuellen Gerichtsunterlagen nur noch die Schwiegermutter des TV-Kochs genannt.

Hintergrund des Rechtsstreits ist eine finanzielle Transaktion aus der Zeit vor Chris' Insolvenz im Jahr 2018. Damals hatte er das gemeinsam mit Greta bewohnte Haus verkauft und seiner Frau seinen Anteil am Verkaufserlös in Höhe von 390.000 Euro überwiesen. Die Insolvenzverwalter werfen ihm nun vor, durch diese Übertragung Vermögen dem Zugriff seiner Gläubiger entzogen zu haben.

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Die stellvertretende Insolvenzbeauftragte Fiona Cushley kam nach eingehender Prüfung des Falls laut Daily Mail zu dem Schluss, dass Chris "seinen einzigen greifbaren Vermögenswert an seine Frau übertragen" habe. Dabei sei ihm durchaus bewusst gewesen, dass das "Geld unter all seinen Gläubigern aufgeteilt werden sollte". Sprecher nicht zu dem Verfahren gegen dessen Schwiegermutter äußern, und auch die beteiligten Insolvenzverwalter machten keine weiteren Angaben.