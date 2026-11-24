Leon Goretzka offenbart im BBC-Interview seine Kriterien für eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann und beschreibt seine taktische Position bei Aston Villa.

Der 31-jährige Leon Goretzka hat in einem ausführlichen Gespräch mit BBC Sport seine aktuellen Perspektiven erläutert. Der Mittelfeldspieler blickt nun von England aus auf seine Karriere zurück und beschreibt die Umstände, die ihn nach Birmingham führten. Dort spielt er aktuell für Aston Villa unter Trainer Unai Emery. Goretzka möchte sich in der Premier League etablieren und hegt den Wunsch, wieder Teil der deutschen Nationalmannschaft zu werden.

Taktische Leitplanken bei Aston Villa

Sein Wechsel nach England bedeutete einen grundlegenden Wandel in seiner sportlichen Laufbahn. Goretzka erklärt, dass er im Sommer die Entscheidung traf, nicht zu früh in den Ruhestand zu gehen. Er gab an, dass die lange Sommerpause ihm gezeigt habe, dass es noch zu früh sei, um in der Sonne zu relaxen. Diese Haltung trieb ihn in die Premier League.

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Trainer Unai Emery setzt in Birmingham wieder auf den offensiven Drang des Mittelfeldspielers. Der Spanier gibt Goretzka klare Leitplanken an die Hand, um sein Spiel gezielt weiterzuentwickeln. Diese Struktur ermöglicht es ihm, seine Stärken auf dem Platz optimal einzubringen und sich in der neuen Umgebung schnell zurechtzufinden.

Goretzka betont, dass er sich in England wohl fühlt, aber auch die tiefe Verbundenheit zu seinem bisherigen Verein nicht vergisst. Auf seine insgesamt acht Jahre an der Säbener Straße blickt er mit großer Dankbarkeit zurück. Besonders der Abschied von den Münchner Anhängern habe ihn emotional bewegt. Er erzählt, dass die Reaktionen im Stadion ihm gezeigt haben, dass er beim Publikum nicht nur über sportliche Leistungen, sondern auch als Charakter einen bleibenden Eindruck hinterlassen habe. Diese Wertschätzung nimmt er mit auf den neuen Weg.

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Kritische Haltung gegenüber WM-Auftritt

Ein zentrales Thema des Interviews ist die mögliche Rückkehr in den Kreis der Nationalmannschaft. Goretzka zeigt sich offen für ein Comeback, stellt aber Bedingungen. Seine Rolle als Reservist bei der Weltmeisterschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann empfände er rückblickend als befremdlich. Die Situation war für den langjährigen Nationalspieler ungewöhnlich und nicht in seinem Sinne.

Er gab an, dass er trotz minimaler Einsatzzeit das Gefühl hatte, für das enttäuschende Turnierabschneiden mit in die Pflicht genommen zu werden. Diese Erfahrung hat sein Vertrauen in die aktuelle Mannschaftsführung erschüttert. Er erwartet, dass seine Beiträge wieder angemessen gewürdigt werden und er nicht als Sündenbock für das Scheitern herhalten muss. Eine Rückkehr ist nur möglich, wenn diese Dynamik sich ändert.

Zukunft und Erwartungen an den DFB

Obwohl Jürgen Klopp als möglicher neuer Trainer der Nationalmannschaft gehandelt wird, liegt der Fokus von Goretzka aktuell auf der Premier League. Er hofft auf einen Neustart unter Klopp, betonte aber auch, dass seine aktuelle Priorität bei Aston Villa liegt. Der Weg zurück ins Trikot mit dem DFB-Adler ist lang und erfordert harte Arbeit.

Goretzka will beweisen, dass er auch im Alter noch zu den besten Spielern Europas gehört. Er nutzt die Zeit in England, um seine Fitness zu steigern und seine taktische Vielseitigkeit zu erweitern. Die Kombination aus neuer Umgebung und klarer taktischer Rolle bei Aston Villa sieht er als Chance, um sein Spiel auf ein neues Level zu bringen. Wer Goretzka bei seiner Entwicklung beobachtet, wird sehen, wie er diese Ziele verfolgt.