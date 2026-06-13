Goretzka könnte nach Amerika ziehen: Chicago Fire interessiert sich für den deutschen Nationalspieler

Der deutsche Nationalspieler Leon Goretzka könnte dauerhaft nach Amerika ziehen. Der MLS-Klub Chicago Fire beschäftigt sich mit einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Goretzka kann sich ablösefrei einem neuen Verein anschließen, da sein Vertrag bei FC Schalke 04 in diesem Sommer endet.

Winston-Salem (USA) - Zieht es Leon Goretzka (31) dauerhaft nach Amerika? Nach BILD-Informationen beschäftigt sich MLS -Klub Chicago Fire mit einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers. Zuvor hatte bereits The Athletic über das Interesse berichtet.

Für Goretzka könnte sich damit eine neue Tür öffnen. Nach acht Jahren beim FC Schalke 04 endet sein Vertrag in diesem Sommer, eine Verlängerung wird es nicht geben. Der Mittelfeldspieler kann sich somit ablösefrei einem neuen Verein anschließen. Die Gespräche mit der AC Mailand, die ebenfalls an Goretzka interessiert war, sind aktuell auf Eis gelegt.

Grund dafür ist der Führungswechsel beim Serie-A-Klub. Ende Mai mussten Trainer Massimiliano Allegri (58), Sportdirektor Igli Tare (52) und CEO Giorgio Furlani (47) ihre Posten bei Milan räumen. Goretzka ist nicht der einzige prominente Name, der mit Chicago Fire in Verbindung gebracht wird. Nach BILD-Informationen bemüht sich der MLS-Klub auch um Robert Lewandowski (37).

Der frühere Bayern-Torjäger führt bereits Gespräche in den USA. Mit großen Namen kennt man sich in Chicago aus. Bereits zwischen 2017 und 2020 spielte dort Weltmeister Bastian Schweinsteiger (41). Der ehemalige Bayern-Kapitän ließ seine Karriere beim Klub aus Illinois ausklingen und wurde schnell zum Publikumsliebling





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