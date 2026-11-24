Leon Goretzka wird in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Die Niederlage gegen die ehemaligen DFB-Kollegen verhindert er nicht.

Leon Goretzka wird in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Die Niederlage gegen die ehemaligen DFB-Kollegen verhindert er nicht. Ein Kurzeinsatz für Leon Goretzka, doch das bessere Ende für Leroy Sane und Ilkay Gündogan: Beim DFB-Klassentreffen in der Champions League hat Sommer-Neuzugang Goretzka mit Aston Villa einen weiteren Sieg in der Königsklasse verpasst.

Beim Wiedersehen der langjährigen Nationalmannschafts-Weggefährten verlor der Premier-League-Klub bei Galatasaray Istanbul am Dienstagabend mit 0:1 . Für die Engländer war es die zweite Niederlage im Wettbewerb, Galatasaray feierte den dritten Sieg nacheinander. Der 73-malige Nationalspieler Goretzka wurde in der 66. Minute eingewechselt.

Also read Goretzka im BBC-Interview: Grundsatz für Nationalmannschaftsrückkehr und neue Rolle bei Aston Villa

Gündogan kam in der Nachspielzeit aufs Feld, Sane dagegen nicht zum Einsatz. Der eingewechselte Deniz Gül köpfte Istanbul zum Sieg, der Galatasaray der K.o. -Phase einen großen Schritt näherbrachte.

Advertisement

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit ohne Großchance überzeugten beide Mannschaften vor allem mit defensiver Ordnung. Nach der Pause wurde das vom Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert geleitete Match intensiver und hitziger geführt. Gül sorgte für den späten Jubel. Auch in Norwegen wurde gefeiert.

Der FK Bodö/Glimt setzte sich dank des Last-Minute-Treffers von Andreas Helmersen gegen den Linzer ASK mit 1:0 durch.