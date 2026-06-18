Gorgonà: Dystopische Zukunftsvision Griechenlands mit antiken Wurzeln

Der erste Spielfilm von Evi Kalogiropoulou, "Gorgonà", erhält eine Altersfreigabe ab 16 Jahren. Die Geschichte stellt ein zukünftiges Griechenland dar, das von antiken Gesellschaftsstrukturen inspiriert ist und in kriegsrivalisierende Stadtstaaten zerfallen ist.

Der Film " Gorgonà " hat eine Altersfreigabe ab 16 Jahren erhalten. Das bedeutet, dass nur Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind, den Film im Kino sehen dürfen.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen selbst in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person oder eines Vormunds den Film laut Freiwilliger Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) nicht im Kino sehen. Die dystopische Zukunftsvision Griechenlands in "Gorgonà" ist stark von der antiken griechischen Gesellschaftsordnung inspiriert.

Während alle politische Macht ausschließlich von den Männern ausgeht, ist das Griechenland der Zukunft aus der Fantasie von Regisseurin Evi Kalogiropoulou auch wieder in einzelne Stadtstaaten zerfallen, die im permanenten Kriegszustand stehen, ähnlich wie es früher beispielsweise in Sparta der Fall war. Bei "Gorgonà" handelt es sich um den ersten Spielfilm der griechischen Filmemacherin Evi Kalogiropoulou. Nach ihrem Kunststudium in Athen realisierte sie bereits einige Kurzfilme.

Schon in ihrem vorherigen Werk "Ston throno tou Xerxi" aus dem Jahr 2022 zeigte sich die Nachwuchsregisseurin stark beeinflusst von der Geschichte des antiken Griechenlands und seinen zahlreichen Mythen. Mit "Gorgonà" setzt sie sich erneut mit diesen Themen auseinander und schafft eine düstere, aber faszinierende Welt, die sowohl an die Vergangenheit als auch an mögliche zukünftige Entwicklungen erinnert.

Die Altersfreigabe ab 16 Jahren unterstreicht den anspruchsvollen und möglicherweise konfliktreichen Charakter des Films, der sich mit gesellschaftlichen Machtstrukturen und den Folgen von Krieg auseinandersetzt. Regisseurin Evi Kalogiropoulou gelingt es, antike Motive in einen modernen Kontext zu übertragen und dabei eine eigenständige, filmische Sprache zu entwickeln. Ihr Debüt wird daher sowohl von Kritikern als auch vom Publikum mit Interesse erwartet, da es einen kreativen und reflektierten Blick auf die Gegenwart durch die Linse der Geschichte bietet.

Die Kombination aus dystopischer Zukunftsvision und historischen Bezügen macht "Gorgonà" zu einem vielschichtigen Werk, das zum Nachdenken anregt und über die reine Unterhaltung hinausgeht





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