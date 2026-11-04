Görli-Park Alternativen zum Zaun: Soziales Konzept statt Abschottung

Anwohner und soziale Träger stellen ein Gegenkonzept zur Parkumschließung vor. Es setzt auf Beratung, Konsumräume und Toleranz statt auf Zäune und Verbote.

Das Bündnis Görli tzer Park sowie zahlreiche Anwohnende und soziale Organisationen haben ein umfassendes alternatives Konzept zur aktuellen Parkumschließung vorgestellt. Anstelle der von der Senatsverwaltung angeordneten Abriegelung wird ein Netz aus aufsuchender Sozialarbeit, medizinischer Versorgung und spezifischen Beratungsangeboten gefordert. Dieses Modell zielt darauf ab, die Konflikte im und um den Görli tzer Park durch direkte Intervention zu lösen, anstatt sie physisch zu isolieren. Die Autoren des Vorschlags betonen dabei die Integration von Drogenkonsumräumen und die Tolerierung von Mikrohandel in klar definierten Zonen als strategische Elemente zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Lebensqualität.

Rechtlicher Status des Parks und politische Kontroverse

Die aktuelle Situation im Görlitzer Park befindet sich in einem politischen und juristischen Graubereich, da bereits physische Maßnahmen ergriffen wurden, deren rechtliche Basis angefochten wird. Der Zaun mit 16 Drehtoren und weiteren Eingängen steht bereits, doch die geplante nächtliche Schließung ab dem 1. März 2026 von 22 bis 6 Uhr wurde durch Gerichte vorläufig gestoppt. Fünf Anwohnerinnen und Anwohner hatten gegen die Sperrung geklagt, woraufhin das Verwaltungsgericht ihren Eilantrag am 1. Juni beschied und den Park abends wieder zugänglich machte. Diese Entscheidung wurde am 1. Oktober vom Oberverwaltungsgericht bestätigt, das Mängel im Verfahren des Senats regarding der Zuständigkeitsübernahme anprangerte. Trotz dieses unanfechtbaren Eilverfahrens ist die Hauptsacheklage noch nicht entschieden, was zu einer unsicheren Lage für alle Beteiligten führt.

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Das Konzept Görli to the Future im Detail

Das 18-seitige Dokument des Bündnisses "görli zaunfrei" redefiniert den Park nicht primär als Kriminalitätsschwerpunkt, sondern als multifunktionalen Lebensraum für Sport, Spiel, Begegnung und Verkehr. Die Leitidee lautet "Ein offener Park für alle, geprägt von Achtsamkeit und Respekt". Anstatt auf Abschottung setzt das Konzept auf "Soziale Präsenz statt Abschottung" und will den Ort zu einem Zentrum der solidarischen Unterstützung machen, um Verdrängungsmechanismen entgegenzuwirken. Die Realisierung dieses Ziels erfolgt durch vier konkrete Module, die im folgenden Abschnitt detailliert beleuchtet werden, um die Reichweite und Tiefe der vorgeschlagenen Maßnahmen transparent zu machen.

Vier Module der sozialen und medizinischen Intervention

Das erste Modul sieht ein aufsuchendes "Sozialraum-Team" vor, das aus Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Peers besteht. Diese Teams sollen Kontakte knüpfen, Konflikte deeskalieren und Menschen in akuten Krisensituationen begleiten, um Eskalationen bereits im Ansatz zu verhindern. Das zweite Modul bietet einen barrierefreien Rückzugsort, der Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, Erste-Hilfe-Material und Wundversorgung bereitstellt. Hier sollen auch ärztliche Sprechstunden und psychosoziale Unterstützung für die Besucherinnen und Besucher des Parks zugänglich gemacht werden, um gesundheitliche Grundversorgung zu gewährleisten.

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Das dritte Modul beinhaltet die Einrichtung eines betreuten Drogenkonsumraums, der explizit auch den Konsum von Heroin mit entsprechender Notfallhilfe ermöglicht. Dies knüpft an bereits existierende Einrichtungen in der Nähe, wie am Kottbusser Tor und in der Reichenberger Straße, an. Das vierte und letzte Modul umfasst die Bereitstellung barrierefreier Toiletten, Duschen und Waschgelegenheiten. Darüber hinaus planen die Teams, Menschen bei Bedarf in weitere Hilfen, Unterkünfte und Wohnangebote zu vermitteln, um strukturelle Probleme langfristig anzugehen und nicht nur Symptome zu behandeln.

Kontroverse Tolerierung von Mikrohandel und Kostenstruktur

Besonders weitreichend ist der Vorschlag, den Handel mit Drogen in einem fest begrenzten Raum zu dulden, um offene Szenen und damit verbundene Konflikte im öffentlichen Raum zu verringern. Die Initiatorinnen und Initiatoren argumentieren mit dem Beispiel von Zürich und den jüngsten Forderungen der Oberbürgermeister von Düsseldorf und Köln, rechtliche Voraussetzungen für den Mikrohandel in speziellen Zentren zu schaffen. Raphael Schubert, Geschäftsführer der Fixpunkt gGmbH, unterstützt diese Sichtweise und betont, dass die Entkriminalisierung des Kaufs notwendig sei, da schwerkranke Menschen die Substanzen für den Konsum benötigen und strafrechtliche Verfolgung keinen Mehrwert biete. Zudem wird ein Test der konsumierten Substanzen auf Dosierung und Verunreinigungen als Teil der Gesundheitsvorsorge gefordert.

Finanziell kalkulierte das Bündnis einmalige Infrastrukturkosten von rund 220.500 Euro sowie jährliche Kosten von rund 672.700 Euro für Personal und Sachmittel. Im direkten Vergleich dazu kostete der vom Senat veranlasste Zaun 1,741 Millionen Euro. Die Autoren des Konzepts fordern die Schaffung einer gemeinsamen Steuerungsgruppe aus Bezirk, Senat, sozialen Trägern, Parkrat und Nachbarschaft zur regelmäßigen Evaluation der Maßnahmen. Obwohl das Papier keinen konkreten Standort oder detaillierte Zugangsregeln für den Mikrohandel nennt, wird deutlich, dass eine solche Lösung mehr Mut zu neuen Wegen erfordert, als die bloße Abriegelung des Parks bieten kann.