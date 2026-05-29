Gothic 1 in 16K: RTX 4090 an ihre Grenzen bringen

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Gothic 1 in 16K gespielt wird und wie die Performance mit einer RTX 4090 verglichen wird.

Wir spielen Gothic 1 vor dem Remake-Release schnell noch in 16K und bringen damit sogar eine RTX 4090 an ihre Grenzen. Während es mir 2021, Gothic 1 in 16K wirklich spielen zu können, sieht das heute dank RTX 4090 mit wesentlich mehr VRAM anders aus.

Berauschend ist die Performance zwar nicht, aber gut genug, um Gothic 1 zu zocken. Interessant ist dabei andererseits, wie flüssig sich das Spiel selbst mit nur 30 FPS anfühlt und andererseits, wie gering der optische Zuwachs beim Spielen in 16K ausfällt. Das hängt auch damit zusammen, dass es keine Monitore mit passender Auflösung gibt und dass die Grafik von Gothic 1 ganz unabhängig von der Auflösung hoffnungslos veraltet ist.

Zoomt man aber ganz nahe heran, sieht man die Vorteile der 16K-Auflösung selbst dann, wenn man sich die Szene nicht in der Originalauflösung anschaut, wie in diesem Video deutlich wird





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Gothic 1 Remake-Release 16K RTX 4090 Performance Fluid Optical Resolution Video

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