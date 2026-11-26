Gothic 3 Classic ist jetzt auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich. Der Port bringt Community Patch 1.75 und visuelle Verbesserungen mit.

THQ Nordic hat Gothic 3 Classic am 24. November 2026 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Damit ist der dritte Teil der von Piranha Bytes entwickelten Rollenspielreihe erstmals überhaupt auf Konsolen spielbar.

Die Konsolenfassung soll bessere Performance, überarbeitete Steuerung und den Community Patch 1.75 mitbringen, der zahlreiche Fehler der ursprünglichen PC-Veröffentlichung behebt. Die Fan-Community hatte den Patch eigens entwickelt, weil Gothic 3 zum Release stark verbugt war. Auf Steam erreicht das Spiel einen Metascore von 63. Zu den visuellen Verbesserungen zählt Berichten zufolge Screen Space Ambient Occlusion, ein Verfahren, das die Beleuchtung im Spiel dynamischer wirken lässt.

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Die PC-Fassung erhielt all diese Neuerungen bereits im Oktober 2026 über ein Update. Gothic 3 spielt im Reich Myrtana, das weitgehend von Orks erobert wurde. Der Titel war der erste Teil der Reihe mit mehreren Enden, die von den Entscheidungen des Spielers abhängen. Die Erweiterung Gothic 3: Forsaken Gods schickte den namenlosen Helden nach seinem Exil zurück in den Konflikt.