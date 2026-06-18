Gothic Remake: Alle Ringe und Amulette mit Werten und Fundorten im Überblick

Umfassende Liste aller Ringe und Amulette im Gothic Remake inklusive ihrer Werteeffekte und exakter Fundorte. Erfahrt, wo ihr die Items findet, welche Händler sie anbieten und an welchen Questfortschritt sie geknüpft sind. Ideal für Spieler, die die Attribute ihres Helden optimal steigern möchten.

Im Gothic Remake sind Ringe und Amulette essentielle Ausrüstung sgegenstände, mit denen ihr die Attribute eures namenlosen Helden gezielt steigern könnt. Sie bieten Werte wie mehr Lebenspunkte, Mana, höhere Schutzwerte, Stärke oder Geschicklichkeit und sind oft gut versteckt in der Spielwelt oder bei Händler n erhältlich.

Besonders in den späteren Kapiteln werden diese Items immer wertvoller, um den Herausforderungen des Spiels besser zu begegnen. Die folgende Übersicht listet alle bisher bekannten Ringe und Amulette mit ihren Fundorten und Effekten auf, wobei die Sammlung kontinuierlich erweitert wird. Einige Stücke sind nur über bestimmte Händler verfügbar, andere müsst ihr in versteckten Truhen oder auf Leichen finden. Achtet darauf, dass ihr jeweils nur ein Amulett gleichzeitig tragen könnt, während ihr bis zu zwei Ringe anlegen dürft.

Die Fundorte sind häufig an den Fortschritt der Hauptquests geknüpft, sodass ihr manche Gebiete erst nach Abschluss bestimmter Kapitel betreten könnt. Beispielsweise wird die Trollschlucht mit dem Fokusstein erst in Kapitel 3 im Rahmen der Quest Die Fokussteine zugänglich. Auch die Bergfestung oder Xardas' Turm sind erst spät im Spiel erreichbar. Händler wie Wassermagier Cronos, Scorpio oder Gomez bieten ihre Waren ebenfalls nur ab einem bestimmten Kapitel an und teilweise erst, nachdem sie sich an neuen Orten niedergelassen haben.

Besonders Scorpio wartet bis Kapitel 4, bis er bei Cavalorns Hütte sein neues Lager aufgeschlagen hat. Diese zeitliche Bindung bedeutet, dass ihr Items verpassen könnt, wenn ihr die entsprechenden Quests nicht rechtzeitig abschließt. So ist der Ring von Corristo nur am Ende von Kapitel 3 zu finden, wenn ihr nach der Flucht mit Milten nochmals zu seiner Leiche zurückkehrt.

Auch manche Truhen sind in schwer zugänglichen Höhlen oder hinter kletterbaren Klippen versteckt, etwa links des Eingangs zur Alten Mine, wo ihr eine Felswand hochklettern müsst. Über die Goblin-Höhle gelangt ihr dann durch eine Schneelandschaft zu einer Ruine mit einem Skelett-Magier und schließlich zu einer Orkleiche, die ein Amulett bei sich trägt. Ein weiteres Amulett liegt in einer Truhe in einer Zelle der Bergfestung: Betretet die Festung, springt links durch ein Loch im Boden und erreicht so die Gefängniszellen.

Im Alten Kastell müsst ihr eine Glocke auf den Boden werfen, um in den Raum mit dem Steingolem und einem weiteren Amulett zu gelangen. Ringsucheiten verstecken sich etwa in einer Höhle bei den Klippen mit zwei Zombies nördlich vom Sumpflager, die ihr erst in Kapitel 4 über die Scorpio-Quest erreicht. Ein weiterer Ring liegt in der Truhe hinter Xardas in dessen Turm, zugänglich nach Beginn der Hauptquest Xardas in Kapitel 4.

Bei den mumifizierten Leichen in der Gruft unter Stonehenge findet ihr ebenfalls einen Ring, sobald ihr mit Diego in Kapitel 3 die Fokussteine-Quest verfolgt. Mordrag kann ebenfalls einen Ring tragen, den ihr entweder durch Töten erbeutet oder als Belohnung erhaltet, nachdem er euch erfolgreich zum Wassermagier geführt hat.

Insgesamt gilt: Um alle Werte maximal zu steigern, müsst ihr akribisch jedes Gebiet nach versteckten Truhen absuchen, jeden Händler in den späteren Kapiteln aufsuchen und die Hauptquests so spielen, dass ihr keine optionalen Leichen oder Truhen verpasst. Die Tabelle im Spiel oder auf einschlägigen Seiten wird daher von der Community ständig aktualisiert, sobald neue Fundorte entdeckt werden.

Bis dahin lohnt es sich, bei jedem Besuch einer neuen Höhle oder Burg jeden Winkel zu erkunden, denn manchmal liegt ein wertvolles Amulett einfach auf dem Boden neben einer Leiche oder in einer kaum bemerkbaren Nische





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