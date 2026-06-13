Gothic Remake: Modernisierte Rückkehr ins Minental mit hohen Hardwareanforderungen

Das Gothic Remake von Alkimia Interactive bleibt dem Original treu, erweitert aber Dialoge und Spielwelt. Mit Unreal Engine 5.4 bietet es beeindruckende Grafik, aber auch hohe Hardwareanforderungen. Besonders Nvidia RTX 5090 und AMD Radeon RX 9070 XT liefern starke Leistung, während CPU-seitig Top-Modelle wie Ryzen 7 9800X3D empfohlen werden.

Das mit Spannung erwartete Gothic Remake von Alkimia Interactive verspricht eine treue, aber modernisierte Rückkehr in die Welt des Minentals. Als namenloser Gefangener erwacht der Spieler in einer von einer magischen Barriere umschlossenen Strafkolonie und muss sich in einer rauen, lebendigen Umgebung behaupten.

Die Entwickler haben das Grundgerüst des Originals von 2001 nicht nur technisch aufgehübscht, sondern auch viele Dialoge, Quests und Spielweltelemente behutsam erweitert und neu interpretiert. Dabei bleibt die Freiheit, die authentische Atmosphäre und der ruppige Umgangston der NPCs erhalten - Eigenschaften, die den Kultstatus des Originals begründeten. Das Remake setzt auf die Unreal Engine 5.4.3 und integriert zudem Funktionen späterer Engine-Versionen. Besonders erfreulich: Trotz der anspruchsvollen Grafik zeigt das Spiel nur wenige der typischen Unreal-Engine-Probleme wie Ruckler oder Nachladeruckler.

Dies verdankt es einem erweiterten PSO-Precaching und einem speziell entwickelten Lightweight Actor Cache, der die Verwaltung dynamischer Objekte wie NPCs und Gegenstände effizienter gestaltet. Grafisch schöpft das Gothic Remake die Möglichkeiten der Engine voll aus: Lumen Global Illumination, Lumen-Reflexionen, Virtual Shadow Maps, komplexe volumetrische Effekte und eine aufwendige globale Beleuchtung sorgen für eine dichte Atmosphäre. Besonders Nebel, God Rays und das Zusammenspiel von Licht und Schatten prägen die Stimmung der Spielwelt.

Das höchste Preset 'Alkimia Overdose' steigert die Lumen-Darstellung noch einmal deutlich und erhöht die Qualität von Schatten, Reflexionen und volumetrischen Effekten, verlangt dafür aber auch entsprechende Hardware. Positiv hervorzuheben ist, dass das Remake nicht dem oft kritisierten generischen 'Unreal-Look' verfällt. Stattdessen setzen die Entwickler auf einen leicht stilisierten, kontrastreichen Grafikstil mit angepasstem Tone-Mapping, der den Charakter des Originals einfängt.

Allerdings sind viele der anspruchsvollsten Effekte - insbesondere Lumen-GI, Schatten und volumetrischer Nebel - eng miteinander verzahnt und verursachen den Großteil der Hardwareanforderungen. Bei der Performance zeigt Nvidias Topmodell GeForce RTX 5090 eine souveräne Führung, doch die aktuelle Radeon-Generation kann beeindruckend mithalten: Die Radeon RX 9070 XT liegt von Full HD bis 4K UHD nahezu auf Augenhöhe mit der RTX 5080 und übertrifft die RTX 5070 Ti deutlich - bemerkenswert angesichts der Preisdifferenz.

Die RX 9070 positioniert sich knapp hinter der RTX 5070 Ti, aber klar vor einer RTX 5070. Dies gilt auch für das Upsampling, dessen Einsatz empfohlen wird: Nativ erreichen nur Grafikkarten ab der Leistungsklasse Radeon RX 7900 GRE durchschnittlich mindestens 60 Fps in Full HD auf dem 'Gothic'-Preset (sehr hoch); in WQHD schaffen das nur noch die RTX 4090 und RTX 5090.

Für 30 Fps in Full HD reichen eine Arc B580 oder RTX 4060, für WQHD sollte es mindestens eine RTX 5060 Ti oder Radeon RX 6800 sein. Zwar lässt sich das Gothic Remake auch ohne hohe Framerates passabel spielen, da die Bildausgabe nach anfänglichem 'Einruckeln' sehr gleichmäßig ist, doch Upsampling und Frame Generation verbessern die Spielbarkeit deutlich und sollten von jedem Spieler zumindest getestet werden. 8 GiByte Grafikspeicher reichen meist für das 'Gothic'-Preset mit Quality-Upsampling, besser ist man mit 12 GiByte aufgestellt, um auch 'Alkimia Overdose' und Frame Generation ohne Nebenwirkungen nutzen zu können.

Für Ultra HD empfiehlt die Redaktion 16 GiByte, um Speichermangel auszuschließen. Unter Linux (CachyOS) zeigte die Geforce RTX 5090 einen Leistungsrückgang von 15 bis 25 Prozent, während die RX 9070 XT nur 3 bis 5 Prozent verlor - allerdings mit etwas ungleichmäßigerer Bildausgabe bei Radeon RX 9000 und 7000. Die RX 6800 XT legte unter Linux sogar gegenüber Windows 11 zu. Auch die CPU-Anforderungen des Gothic Remakes sind hoch, besonders bei maximalen Details und den P1-Fps als Maßstab.

Durchschnittlich über 60 Fps schaffen alle Modelle ab Ryzen 5 7500F, aber für hohe P1-Fps sind Prozessoren wie der Ryzen 7800X3D oder Core i5-14600K nötig. Intels aktuelle Sockel-1851-CPUs schlagen sich gut: Der Core Ultra 7 270K Plus liegt fast auf Augenhöhe mit dem Ryzen 7 9800X3D (92,4 vs. 93,5 Fps). Dreistellige Bildraten erfordern eine Top-CPU wie den Ryzen 9 9950X3D2 oder Overclocking.

Insgesamt bietet das Gothic Remake eine gelungene Mischung aus Nostalgie und moderner Technik, die Fans des Originals ebenso anspricht wie Neulinge





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Gothic Remake Unreal Engine 5 Hardwareanforderungen Grafikvergleich Performance-Test

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