Götz Alsmann, the 68-year-old entertainer, is known for his distinctive 'facon' hairstyle, which consists of a fringe cut with an exposed forehead. He has maintained this cut and other unique aspects of his style, particularly the selection of unique song lyrics and the arrangement of his music, which have made him famous. Alsmann often finds his treasure trove of these oddities in old movies, and he once disclosed this treasure trove. His fingers fly effortlessly across the keys of his keyboard, and the band sounds splendid to his touch. The songs from his current album "... bei Nacht..." reflect this, featuring guests like Roland Kaiser, Yvonne Catterfeld, and violinist Daniel Hope. He even re-interpreted a work by Johannes Brahms together with Nils Landgren for his Hamburg concert. "Die Nacht, die Musik und dein Mund" from Greta Keller is his song of the year. Additionally, Alsmann is known for sharing numerous anecdotes when he plays live. As a slogan, Plan7 ensures you find cultural plans and information for your leisure time. You will find tips for every day of the week, as well as tips for gourmets and for those who explore Hamburg and its surroundings. It also gives you interviews and competitions for various events, including concerts, readings, shows, and many others. Source: MARDO MAYEN SENS

Eines der Alleinstellungsmerkmale von Götz Alsmann ist seine markante Frisur. FACON SCHNITT MIT SCHÄTEL, VORNE NICHT ZU KURZ", HAUS DIE MUTTER VERBRAUCHT SO EINEN ZETTLEN, UM EIN SCHIFF FRISÜRE ZU HABEN.

Zusätzlich trägt er diese Frisur bis heute. Aber es gibt noch viel anderes, was Alsmann von seiner Art unterscheidet. Die Auswahl des besonderen Liedguts für seine Alben, beispielsweise, gespielt von seiner vierköpfigen Band, die auch Instrumente wie Xylophon, Vibraphon und Kontrabass beherrscht. Alles wird unverwechselbare Weise arrangiert, wodurch Alsmann den Beinamen "KING DES DEUTSCHEN JAZZSLÄGERS" einbrachte.

Diese ganz besonderen Schätze der Musikgeschichte findet er häufig in alten Filmen. Der Künstler searches nach dem Song, der in Alsmanns Repertoire aufgenommen werden soll. Dies kann einen gewissen Witz, Ironie und Augenzwinkern haben. Es darf sentimental und melancholisch sein und man sollte es swingend aufbereiten können.

Das Konzert von Alsmann in der Laeiszhalleհarn Holzens war wie immer eine Gabe, und sein aktuelles Album ". bei Nacht" entwickelte sich zu einem echten Erfolg. Für dieses Album hat er als Gast Künstler wie Roland Kaiser, Yvonne Catterfeld und Violinist Daniel Hope eingeladen. Als Sondernummer "Melodie, Poesie" trat er zusammen mit Nils Landgren ein Werk von Johannes Brahms neu vor.

Auch wenn Alsmann betont hat, dass es nicht nur zum Schlafen ist, sondern zum Liebemachen da sei, ist "Die Nacht, die Musik und dein Mund" des Liedzyklus Greta Keller aus dem Jahr 1935. symbols: ‘JAZZKLASSE’, ‘VEDDOWES CNERT’, ‘FILMREZENSION’, ‘ORGANISATIONSCLUB’, ‘SMITHARS





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