Gouverneur Newsom beendet Todesstrafe in Kalifornien endgültig

Kaliforniens Gouverneur Gavin News hebt die Todesstrafe auf und wandelt alle Urteile in lebenslange Haft um. Eine historische Entscheidung, die das kalifornische Rechtssystem grundlegend verändert.

Gouverneur Gavin Newsom von Kalifornien hat am 16. April 2024 die Anwendung der Todesstrafe in dem US-Bundesstaat offiziell beendet. Damit wandelt er alle noch ausstehenden Urteile in lebenslange Freiheitsstrafen ohne Möglichkeit der Entlassung um. Diese weitreichende Maßnahme beendet eine Ära der staatlich sanktionierten Tötungen, die seit 2006 in Kalifornien nicht mehr vollstreckt wurden. Die letzte Exekution fand damals unter der Amtszeit des Republikaners Arnold Schwarzenegger statt.

Gouverneur begründet Verzicht auf Hinrichtungen

Gavin Newsom erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, dass staatlich sanktioniertes Töten fundamental mit den Werten des Bundesstaates unvereinbar sei. Er betonte, dass die Praxis die Grundlagen des Rechtssystems untergräbt und jeden Bürger schwächt. Für ihn ist es unmöglich, im unvollkommenen Rechtssystem gleichzeitig Menschen hinzurichten und zentrale Werte wie Gerechtigkeit und menschlichen Anstand zu bewahren. Er bezeichnete die Begnadigung der zum Tode verurteilten Häftlinge als eine der schwierigsten Entscheidungen seiner gesamten politischen Karriere.

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Newsom räumte ein, dass die in Kalifornien zum Tode verurteilten Personen den Opfern, ihren Familien und der gesamten Gemeinschaft unbeschreibliches Leid zugefügt haben. Der Schaden dieser Verbrechen wirke über Generationen hinweg nach. Als Gouverneur sei er jedoch zu dem moralischen Schluss gekommen, dass der Staat diese Menschen nicht töten darf. Er respektiere zutiefst die Ansichten derjenigen, die seine Entscheidung ablehnen werden, einschließlich einiger Familien von Opfern, die den schlimmstmöglichen Verlust erlitten haben.

Reaktion von Staatsanwälten und Bürgerrechtsgruppen

Die Vereinigung der Bezirksstaatsanwälte von Kalifornien reagierte zunächst nicht direkt auf die Ankündigung. Im Oktober hatte die Gruppe jedoch gegenüber Gavin Newsom ernste Bedenken bezüglich einer möglichen Umwandlung der Todesstrafen geäußert. Man argumentierte, dass eine derart umfangreiche Entscheidung den Familien der Opfer zusätzliches Leid zufügen könnte. Kritiker aus der Gemeinschaft der Überlebenden von Verbrechen äußerten ebenfalls starke Ablehnung.

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Patricia Wenskunas, die Gründerin einer Non-Profit-Organisation für Überlebende von Verbrechen, bezeichnete die Entscheidung von Newsom als beleidigend und unerhört. Im Gegensatz dazu begrüßte die Bürgerrechtsbewegung ACLU die Maßnahme ausdrücklich. Exekutivdirektor Anthony Romero erklärte, dass die Strafumwandlungen widerspiegeln, was die Gerechtigkeit verlangt: das Ende einer rassistischen, fehleranfälligen und unmenschlichen Bestrafung, die Kalifornien schon viel zu lange belastet.

Rechtliche Umsetzung und politische Implikationen

Kalifornien verzeichnet mehr zum Tode Verurteilte als jeder andere Bundesstaat der USA. Die praktische Umsetzung der Entscheidung von Gavin Newsom wird komplex sein. In einigen Fällen wird das Oberste Gericht des Bundesstaates tätig werden müssen, um die Todesstrafen in lebenslange Haft ohne die Möglichkeit einer Begnadigung umzuwandeln. Nach der aktuellen kalifornischen Rechtslage ist dies in Fällen mit mehr als einer Verurteilung unerlässlich.

Die Entscheidung gilt weithin als politisches Signal an US-Präsident Donald Trump, der ein vehementer Verfechter der Todesstrafe ist. Gavin Newsom kann nicht für eine weitere Amtszeit als Gouverneur antreten und verlässt den Posten im Januar. Er gilt jedoch als möglicher Kandidat der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2028. Dies ist Teil eines größeren Trends, da auch andere Gouverneure in den vergangenen Jahren ähnliche Schritte vollzogen haben.

Nationale Debatte über Strafjustiz und Vergangenheit

Auf Bundesebene hatte Präsident Joe Biden im Jahr 2024 bereits die Umwandlung der Todesstrafen für einen Großteil der auf federaler Ebene Verurteilten angeordnet. Die Debatte bleibt jedoch intensiv, wie aktuelle Fälle zeigen. In Tennessee wurden im September zwei Hinrichtungen durch Injektionen durchgeführt, bei denen die Verurteilten die Giftspritzen überlebten. Die verurteilte Mörderin hatte später berichtet, dass die Schmerzen sowohl körperlich als auch seelisch waren.

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Die geplante Live-Übertragung einer Hinrichtung durch ein Erschießungskommando wurde nach massiver öffentlicher Empörung abgeblasen. Dies unterstreicht die anhaltende Polarisierung der amerikanischen Öffentlichkeit in Fragen der Todesstrafe. Mit seinem Schritt setzt Gavin Newsom ein klares ethisches und rechtliches Zeichen, das die historische Entwicklung der Strafjustiz in Kalifornien für immer verändern wird. Die langfristigen Auswirkungen auf die Opferfamilien und das Rechtssystem werden noch Jahre nachwirken.