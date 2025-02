Governors Island: Vom Paradies zum Kampfplatz der Klimakrise

Die beliebte Insel Governors Island bei New York soll zum Herzstück von Klima-Initiativen werden. Doch das politische Umfeld in den USA verschärft die Perspektive für nachhaltige Entwicklung.

Governors Island ist ein beliebtes Ausflugsziel für New York er. Doch die Insel ist auch das Herzstück von Klima -Initiativen, deren Umfeld sich deutlich eingetrübt hat. Von Alex Wehnert Der eisige Wind verwirbelt die Dämpfe aus dem beheizten Außenpool, von dem aus sich ein spektakulärer Blick auf die Skyline Manhattans bietet.

Die Bankentürme an der Südspitze des geschäftigsten New Yorker Boroughs mögen nur wenige hundert Meter entfernt sein, doch hier auf Governors Island ist die Unruhe der Großstadt schnell vergessen. Die nicht dauerhaft bewohnte, unweit der Freiheitsstatue gelegene Insel in der Upper New York Bay, die mit einem Nationaldenkmal und Militäranlagen aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert aufwarten kann, ist deshalb im Frühjahr und Sommer als Ausflugsziel äußerst beliebt – gleich zwei Fähren halten hier in engem Takt an unterschiedlichen Anlegern. Im Winter zieht Governors Island hingegen vor allem Paare und Freundesgruppen an, die gesalzene Preise zahlen, um sich im dortigen Spa zu verwöhnen und im beheizten Außenpool zu planschen, während Manhattan wie am vergangenen Wochenende von einer Schneeschicht bedeckt ist. Doch das Eiland, das zu Zeiten des Unabhängigkeitskrieges wichtiger Stützpunkt der US-Armee war, soll auch heute höheren Zwecken dienen als der Entspannung. Denn es soll zum Herzstück von Initiativen werden, die sich um eine klimafreundliche Zukunft für New York City bemühen. So entsteht dort unter Führung der Stony Brook University die New York Climate Exchange, eine Forschungskooperation zu nachhaltigen Technologien. Der über 37.000 Quadratmeter große Campus soll Heimat für Teams aus zahlreichen Wissenschaftsorganisationen und Anlaufstelle für Aus- und Weiterbildung in Berufen aus grünen Wirtschaftsbereichen werden. Insgesamt soll das Flaggschiffprojekt der klimafreundlichen Programme New Yorks 700 Millionen Dollar kosten – davon haben philanthropische Stiftungen von vornherein 150 Millionen Dollar und die Stadt weitere 150 Millionen Dollar bereitgestellt, während wohlhabende Spender zuletzt weitere Millionenmittel beisteuerten. Die Climate Exchange ist auch zentraler Bestandteil des „Hafens der Zukunft“, der das Bild entlang des East River und der Bucht von New York prägen soll und Innovationsprojekte wie einen Wissenschaftspark in Midtown Manhattan, Startup-Labore in Brooklyn und Offshore-Windanlagen beinhaltet. Doch die Green Economy ist in den USA unter Präsident Donald Trump out. Der Republikaner bezeichnet den wissenschaftlichen Konsens zum menschengemachten Klimawandel gerne als „Schwindel“ und reiht sich damit in eine koordinierte Anti-Nachhaltigkeits-Kampagne rechter Gruppen ein. Unter deren Druck ziehen sich große Banken und Assetmanager aus Klima-Initiativen zurück, das Umfeld für grüne Investments kühlt sich in den USA massiv ab. Damit dürfte es auch für die New York Climate Exchange deutlich schwieriger werden, ihre ambitionierten langfristigen Ziele zu erreichen. Governors Island droht damit vom beschaulichen Ruheort zur Insel in stürmischer See zu werden.





boersenzeitung / 🏆 76. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Klima Politik Klimawandel Governors Island New York Nachhaltigkeit Green Economy Politik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach Dschungelcamp-Aus: Jörg Dahlmann fällt der Abschied vom „Paradies” schwerDirekt nach seinem Dschungel-Aus erzählt Jörg Dahlmann bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“, wie viel ihm der Dschungel bedeutet und wie sehr er jede Sekunde dort geliebt hat.

Weiterlesen »

Untreue-Raten: Island ist das Treue-Paradies, während die USA an der Spitze der Liste stehenEine neue Studie untersucht die Untreue-Raten in verschiedenen Ländern. Island führt mit nur 9% Untreue die Liste an, während die USA mit 71% an der Spitze stehen. Die Studie beleuchtet auch die Gründe für Untreue und die Auswirkungen auf Beziehungen.

Weiterlesen »

Fußball Bundesliga: Bayern gegen Werder - Liveticker - 21. SpieltagLiveticker vom Spiel Bayern München gegen Werder Bremen vom 07.02.2025: heute live.

Weiterlesen »

Fußball Premier League: Chelsea gegen West Ham - Liveticker - 24. SpieltagLiveticker vom Spiel Chelsea FC gegen West Ham United vom 03.02.2025: heute live.

Weiterlesen »

Fußball DFB-Pokal: Stuttgart gegen Augsburg - Liveticker - ViertelfinaleLiveticker vom Spiel VfB Stuttgart gegen FC Augsburg vom 04.02.2025: heute live.

Weiterlesen »

Fußball Bundesliga Frauen: E. Frankfurt gegen Leverkusen - Liveticker - 13. SpieltagLiveticker vom Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen vom 31.01.2025: heute live.

Weiterlesen »