GPS-Störungen auf der Ostsee nehmen zu und reichen bis nach Rostock

GPS-Störungen auf der Ostsee nehmen stark zu, wie eine NDR-Analyse zeigt. Schiffe und Flugzeuge sind betroffen, die Auswirkungen reichen bis in den Raum Rostock.

Die Satellitennavigation auf der Ostsee wird zunehmend gestört. Nach Angaben der Marineschifffahrtsleitung reichen die Auswirkungen inzwischen bis in den Raum Rostock. Schiffe und Flugzeuge können sich deshalb nicht mehr zuverlässig auf ihre GPS-Signale verlassen.

Fregattenkapitän Steffen Lange von der Marineschifffahrtsleitung beschrieb die Lage deutlich. Nach seiner Einschätzung ist die Ostsee mittlerweile ein besonders günstiges Umfeld für elektronische Anomalien geworden. Im Raum steht der Verdacht, dass Russland hinter einem erheblichen Teil der Störattacken stecken könnte.

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Wie die GPS-Störungen auf der Ostsee wirken

Die GPS-Störungen wirken vor allem durch Jamming und Spoofing. Beim sogenannten Jamming überlagern Störsender das echte Satellitensignal, sodass Empfänger keine verlässliche Position mehr bestimmen können.

Noch gefährlicher ist Spoofing. Dabei schicken Angreifer falsche Navigationsdaten an Empfänger, die dadurch eine scheinbar gültige, aber falsche Position berechnen.

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Besonders auffällig sind die Probleme rund um die russische Exklave Kaliningrad. Dort befinden sich nach den vorliegenden Angaben Systeme zur elektronischen Kriegsführung, die GPS-Signale stören oder manipulieren können.

Eine NDR-Analyse zeigt das Ausmaß der Störungen. Demnach wurde der Luftraum über der Ostsee und ihren Anrainerstaaten 2025 in einzelnen Monaten bis zu 160-mal gestört. Das entspricht rund fünf Vorfällen pro Tag, wobei teilweise mehrere Flugzeuge und Schiffe gleichzeitig betroffen waren.

Belege für eine Verantwortung Russlands

Norwegische und finnische Behörden haben Störungen Russland zugeordnet. Für zahlreiche Fälle gibt es nach den vorliegenden Angaben deshalb starke Belege.

Die Marineschifffahrtsleitung hält es für möglich, dass Russland hinter einem erheblichen Teil der Störattacken steckt. Diese Einschätzung bezieht sich auf die Lage in der Ostsee insgesamt und wird nicht als gesicherte Zuordnung jedes einzelnen Vorfalls dargestellt.

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Die aktuelle Störungskarte allein beweist allerdings nicht, dass jeder einzelne Vorfall von Russland verursacht wurde. Sie zeigt das Muster der Störungen, nicht die Urheberschaft jedes Ereignisses.

Folgen für Schifffahrt und Luftverkehr

Die Störungen betreffen längst nicht mehr nur Militärs. Auch zivile Schiffe und Flugzeuge sind betroffen, und die Auswirkungen reichen inzwischen bis vor die deutsche Küste.

Wie stark die Folgen sein können, zeigt ein Fall aus dem Sommer. Der Frachter Saturn verlor nach Angaben von Militarnyi auf der Fahrt zwischen Danzig und Süd-Gotland rund 24 Stunden lang sein GPS-Signal. Auch Finnland registrierte verstärkte Störungen im Ostseeraum.

Eine aktuelle Karte zeigt großflächige GPS-Störungen nahezu entlang der gesamten Nato-Ostflanke, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Besonders betroffen sind Gebiete nahe Russland und Belarus. Elektronische Kriegsführung ist damit kein fernes Problem an der Nato-Ostgrenze mehr, sondern wirkt sich auch auf der Ostsee vor der eigenen Küste aus.