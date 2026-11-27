Von der 3dfx Voodoo bis zur GeForce 8: Historische Tech-Demos von Nvidia, ATI und 3dfx lassen sich jetzt im Browser ausführen.

Mit dem Werwolf Wolfman und der Elfe Dawn demonstrierte Nvidia einst die Fähigkeiten seiner neuesten Grafikkarten. Mehr als zwei Jahrzehnte später hat der Entwickler Archit Khode diese und zahlreiche weitere Tech-Demos für den Einsatz im Browser aufbereitet.

Seine Sammlung reicht bis ins Jahr 1997 zurück.vorgestellt hat. Zwischen den frühen Voodoo-Demos Demoroom und Flip aus dem Jahr 1997 und Nvidias Box of Smoke liegen gerade einmal neun Jahre. Während 3dfx damals noch für hardwarebeschleunigte 3D-Grafik warb, konnte die GeForce 8800 GTX bereits Flüssigkeiten und Rauch auf der GPU simulieren. Aktuell konzentrieren sich die Demos auf die 3dfx Voodoo 1 und 2, ATIs DirectX-9-fähige Radeon-9000-, X- und X1000-Serie, sowie Nvidias GeForce-1- bis 4-, FX- und der GeForce-8-Serie.

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Bekannte Demos, die zum Beispiel die damals bahnbrechenden Möglichkeiten der Voodoo 5 und ihresund der Unterstützung von DirectX 9 gegenüber Nvidia vorgelegt. Mit Pipe Dream brachte ATI sogar eine ursprünglich vorgerenderte Animation von Animusic auf die Grafikkarte. Darin bringen durch den Raum geschossene Kugeln eine komplexe Apparatur aus Musikinstrumenten zum Klingen. Nvidia schickte wenig später die Elfe Dawn ins Rennen, um die Shader-Fähigkeiten der GeForce FX zu demonstrieren.