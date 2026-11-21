Balenciagas 1650-Euro-Chipstüte und Judith Leibers Kristall-Pommes im Mittelpunkt der GQ Men of the Year Awards in Berlin. Ein Blick auf die teuersten Mode-Gags der Gala.

Die GQ Men of the Year Awards in Berlin standen am Freitagabend im Zeichen extravaganter Mode und hoher Preise. Während der rote Teppich mit Prominenz wie John Travolta und Charlotte Gainsbourg besetzt war, lenkte ein Accessoire die Aufmerksamkeit auf sich. Die Schauspielerin Sunnyi Melles, 68, präsentierte sich mit einer Balenciaga Chips Bag, die auf den ersten Blick wie eine Tüte Snacks aussieht.

Detailreiche Imitation kostet 1650 Euro

Die rote Tasche von Balenciaga ist nicht als Snackbehälter gedacht, sondern ein luxuriöses Modeaccessoire. Sie kostet aktuell 1650 Euro und besteht aus glänzendem Leder. Das Design ist detailreich ausgeführt: Auf der Vorder- und Rückseite befindet sich ein Aufdruck, der an eine Chipstüte erinnert. Oben schließt ein Reißverschluss das Accessoire, das Innere ist mit einem spiegelnden Futter versehen.

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Die Maße der Tasche betragen knapp 30 Zentimeter in der Höhe, 20 Zentimeter in der Breite und lediglich einen halben Zentimeter in der Tiefe. Hergestellt wird das Luxus-Objekt in Italien. Für diesen Preis erhält man garantiert keine fettigen Finger, sondern ein sorgfältig gearbeitetes Lederstück, das sich als Statement-Piece der Designerin inszeniert.

Historie der kontroversen Design-Idee

Die Idee für diese Form von Handtasche ist bei Balenciaga nicht neu. Bereits 2022 zeigte das Modehaus seine Leder-Chipstüten. Damals entstand eine Kooperation mit der Snack-Marke Lay's. Die Taschen waren in verschiedenen Farben erhältlich, die sogenannten Geschmacksrichtungen repräsentierten: Gelb, Blau, Grün und Rot.

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Schon bei der ursprünglichen Präsentation sorgte das Accessoire wegen seines vierstelligen Preises für öffentliche Diskussionen. Die Balenciaga Chips Bag hat sich jedoch als langlebiger Trend etabliert. Sie steht exemplarisch für die wachsende Kategorie der Novelty Bags, die zunehmend als Sammelobjekte gehandelt werden.

Wettbewerber im segment der Luxus-Alltagsgegenstände

Andere Designer treiben das Konzept der alltäglichen Objekte als Statussymbol noch weiter. Die Marke Judith Leiber bietet eine Pommes-frites-Clutch an, die vollständig mit Kristallen besetzt ist. Dieser Glitzer-Look kostet rund 7000 Euro. Die Clutch wird in Italien gefertigt und ist im deutschen Luxus-Handel erhältlich. Das Design ist praktisch unbrauchbar, aber auffällig.

Darüber hinaus gibt es bei Judith Leiber eine Clutch in der Form eines Espresso Martinis, falls der Gast danach noch Durst haben sollte. Auch andere Marken haben das Prinzip der Novelty Bags aufgegriffen. Louis Vuitton verwandelte einen Farbeimer in eine Umhängetasche für die Herbst/Winter-Kollektion 2022. Moschino zeigte eine Telephone Bag aus Kalbsleder für 3500 Euro, bei der der Hörer abnehmbar ist.

Moschino geht noch einen Schritt weiter: Aus einem schnöden Versandkarton wird eine Handtasche, die mit Klebeband-Optik, Versandaufklebern und einer Papp-Oberfläche überzeugt. Der Preis im offiziellen Shop liegt bei 780 Euro. Neben Fisch-, Gießkannen- und Coffee-Cup-Taschen sind auch Flugzeug-Taschen Teil dieses Luxus-Universums geworden. Der Trend ist so groß geworden, dass diese Artikel als eigenständige Sammelkategorie gehandelt werden.

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Roter Teppich und Auszeichnungen der Gala

Die GQ Men of the Year Awards in Berlin zählten weitere internationale Stars zu ihren Gästen. John Travolta, 72, wurde als Icon of the Year ausgezeichnet. Der Star der Filme Grease und Pulp Fiction kam mit seiner Tochter Ella Bleu Travolta, 26, und seiner Schwester Ellen Travolta, 87, zur Gala. Charlotte Gainsbourg, 55, wurde als Woman of the Year geehrt. Sie kommt ganz in Gold und ist die Tochter der Kultur-Ikonen Jane Birkin und Serge Gainsbourg.

Auch deutsche Sport- und Promi-Szene war vertreten. Der Zehnkämpfer Leo Neugebauer, 26, erhielt den Preis als Athlete of the Year. Der Welt- und Europameister dominiert aktuell seine Disziplin. Der US-Musiker Lenny Kravitz, 62, kam im Nadelstreifen-Look zur Berliner GQ Gala. Er hielt zudem die Laudatio auf den Designer Haider Ackermann, 55.

Weitere deutsche Persönlichkeiten nutzten die Bühne für ihre Auftritte. Stefanie Giesinger, 30, erschien in einem langen Mantel, unter dem ein bauchfreier Look blitzte. Die Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes, 45, nahm den Award Outstanding Courage of the Year entgegen. Marius Müller-Westernhagen, 77, trug eine schwarze Lederhose und ein Samt-Sakko. An seiner Seite schritt seine Ehefrau Lindiwe Suttle in Silber.

Auch die deutsche Filmschauspielerin Heike Makatsch, 55, war mit von der Partie. Sie erschien gut gelaunt in einem Satin-Look. Die Gala zeigte somit eine Mischung aus internationaler Berühmtheit und lokaler Starszene. Dabei standen die glamourösen Outfits und die extremen Preisvorstellungen für Mode-Accessoires im Vordergrund. Die Balenciaga Chips Bag bleibt ein markantes Beispiel für diese Entwicklung.