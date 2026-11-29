Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Gracia Baur startet mit ihrem Projekt Chapter 7 neu durch und singt heute über ernste Themen statt Popmusik.

Gracia Baur 2026: Eine starke Frau und gereifte Künstlerin. Mit ihrem Lebensgefährten tritt sie als Duo Chapter 7 auf. Mit nachdenklichen, zeitkritischen Texten. Sängerin Gracia Baur sprach mit uns über ihr neues Projekt Chapter 7, Runen im Gesicht und darüber, waum sie beim Fußball eine „Mogelpackung“ ist.

“ eroberte die heute 44-jährige Gracia Baur die Herzen der Zuschauer, wurde aber nur Fünfte. 2005 trat sie für Deutschland beim ESC an und wurde Letzte. Sie machte einige Jahre weiter, verzeichnete einige Tops und Flops – und zog sich dann zurück. Jetzt ist Gracia wieder da. Mit ihrem Lebensgefährten, dem Produzenten David Brandes , bildet sie das düster-melancholische Duo Chapter 7.

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Ihr erstes gemeinsames Album „Tränenmeer“ landete bei der Veröffentlichung gleich auf Platz 4. Wir singen über Themen, die uns und viele andere wirklich beschäftigen. Nichts Belangloses, nicht noch ein weiteres klassisches Liebeslied, davon gibt es genug. Wir haben uns vorgenommen, Probleme beim Namen zu nennen.