Der FC Bayern musste sich beim Hamburger SV mit einem torlosen Remis zufriedengeben. Doch hätten die Münchner ausgerechnet in der letzten Minute der Partie einen Elfmeter erhalten müssen?

Der FC Bayern musste sich beim Hamburger SV mit einem torlosen Remis zufriedengeben. Doch hätten die Münchner ausgerechnet in der letzten Minute der Partie einen Elfmeter erhalten müssen?kam bei einem der letzten Angriffe der Münchner nach einem Zweikampf im Hamburger Strafraum zu Fall.

HSV-Verteidiger Martin Adeline hatte den FCB-Angreifer gestoppt – ohne dass dieser den Ball traf. Die Pfeife von Schiedsrichter Bastian Dankert blieb allerdings stumm. Auch der Video-Assistent griff nicht ein. Für den ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe ist die Entscheidung nicht nachvollziehbar.

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In seiner Analyse für die „Bild“-Zeitung macht der 53-Jährige deutlich, dass den Münchnern ein Strafstoß zugestanden hätte. Aus Sicht von Gräfe kam der Hamburger Verteidiger im Zweikampf mit Díaz eindeutig zu spät. Der Gegenspieler habe den Kolumbianer durch das Herausstellen seines Beins blockiert und ihn dabei im Knie- und Beinbereich getroffen.