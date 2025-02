Graffiti-Sprayer löst Großalarm in München aus: Züge liegen still, tausende Reisende betroffen

Ein 50-jähriger Deutscher besprühte in München am Sonntagabend mehrere Objekte mit Graffiti, was zu einer Sperrung der Gleise und erheblichen Verspätungen im Zugverkehr führte. Die Bundespolizei nahm den Mann fest.

Am Sonntagabend kam es in München zu einem Großaufgebot der Bundespolizei wegen eines Graffiti -Sprayers. Der Verkehr wurde für rund eine Stunde unterbrochen, was zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen im Nah- und Fernverkehr führte. Der 50-jährige Deutsche aus Olching besprühte eine Lärmschutzmauer, die Tür einer Brücke und ein Geländer.

Die Bundespolizei sperrte daraufhin alle Gleise im Bereich der Friedenheimer Brücke und ließ den Verdächtigen zu Fuß bis zur Haltestelle Hirschgarten weitergehen, wo er schließlich festgenommen wurde. Die Beamten sicherten Farbanhaftungen an seiner Kleidung und einem Rucksack, in dem sich mehrere Spraydosen befanden. Der Mann hinterließ insgesamt 11 Schmierereien auf einer Fläche von 20 Quadratmetern. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Der 50-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache der Bundespolizei in der Denisstraße gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Sperrung der Gleise von 22:14 Uhr bis 23:05 Uhr führte zu Verspätungen und Ausfällen von 100 Zügen. Insgesamt wurden 3700 Verspätungsminuten verzeichnet. Betroffen waren sowohl Fernverkehrs- als auch Regiozüge sowie der komplette S-Bahn-Verkehr. Vier Züge fielen vollständig aus, 22-mal gab es „Teilausfälle“.





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Graffiti München Zugverkehr Bundespolizei Sachbeschädigung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Graffiti-Sprayer in Babelsberg gefasstDie Polizei hat in der Nacht auf Dienstag einen 18-jährigen Graffiti-Sprayer in Babelsberg festgenommen. Der Jugendliche soll mehrere Häuser mit großflächigen Graffitis besprüht haben. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Weiterlesen »

Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestelltBerlin - Prenzlauer Berg (ots) Freitagmorgen nahm die Bundespolizei am Bahnhof Greifswalder Straße zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese e

Weiterlesen »

Anschlag in München: Kind nach Anschlag in München gestorbenZwei Tage nach dem Anschlag auf eine Demonstration in München sind ein zweijähriges Kind und dessen 37-jährige Mutter an den Verletzungen gestorben.

Weiterlesen »

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Der Mauer-Meister aus MünchenDie besten Netzreaktionen zum Bundesliga-Topspiel Bayern gegen Leverkusen.

Weiterlesen »

FC Bayern München Reagiert auf Anschlag in MünchenDer FC Bayern München drückt in einer offiziellen Stellungnahme seine Anteilnahme an den Opfern des mutmaßlichen Anschlags in der Münchner Innenstadt aus. Der Verein betont die enge Verbindung zur Stadt München und wünscht den Verletzten eine schnelle Genesung.

Weiterlesen »

Gasgeruch löst Großalarm im bayerisch-hessischen Grenzgebiet ausZahlreiche Anrufe wegen Gasgeruchs in mehreren Gemeinden am bayerisch-hessischen Grenzgebiet führen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Die Ursache des Geruchs ist zunächst unbekannt, die Einsatzkräfte arbeiten an der Klärung.

Weiterlesen »