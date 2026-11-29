Gameplay-Capture im Test: Kann GTA 6 grafisch mit den hohen Maßstäben seiner eigenen Trailer mithalten?

Wenn in einem Videospieltrailer die Worte: „Not representative of actual Gameplay“ auftauchen, schwächen sie oft die grafischen Erwartungen des Publikums an das tatsächliche Spiel ab.

Im Fall von, ob Rockstar Games mit seinen Pre-Release-Trailern zu viel versprochen hat – und weist dem fertigen Spiel klar die bessere Optik zu.. Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn Sie dies durch Klick auf"Alle externen Inhalte laden" bestätigen:Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Mehr dazu in unserer, der dieses Jahr bereits auf der PS5 aufgenommen wurde, und den Launch Trailer.

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Zu den Rahmenparametern der eigenen Aufnahmen macht Digital Foundry leider keine genauen Angaben, außer dass es ein PS5-Einzelhandels-Build ist. Im Vergleich mit dem aktuellen Gameplay fallen im ersten Trailer von 2023 neben den verschobenen Lichtquellen und Kontrasten vor allem die Änderungen an Assets und Texturen auf. Auch die einzelnen Haarsträhnen sind hier präsent, allerdings zeigen sich 2023 noch deutliche Artefakte. 2025 lenkt sich das Augenmerk besonders auf den Unterschied in der Upscaling-Technik.