Granatenanschlag in Bar in Grenoble: Zwölf Verletzte

In der französischen Stadt Grenoble wurde am Mittwochabend eine Granate in eine Bar geworfen und explodierte. Zwölf Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die Polizei ermittelt noch nach dem Motiv des unbekannten Täters und schließt einen Terroranschlag aus. Die Explosion ereignete sich in dem von der Polizei als Problemviertel eingestuften Stadtteil Village Olympique.

In der südostfranzösischen Großstadt Grenoble wurde am Mittwochabend eine Granate in eine Bar geworfen und explodierte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden bei der Tat zwölf Menschen verletzt, zwei davon sollen schwere Verletzungen erlitten haben. Bürgermeister Éric Piolle. Der genaue Tathergang sei noch unklar, »ein reiner Terroranschlag« aber »a priori ausgeschlossen«, sagte der stellvertretende Staatsanwalt François Touret-de-Coucy am Ort der Explosion vor Journalisten.

Ein noch unbekannter Täter habe die Granate in die Bar geworfen und sei danach geflüchtet. Das Motiv des Angreifers sei derzeit noch unklar, sagte der Staatsanwalt weiter. Es werde aber in alle Richtungen ermittelt. Diese »extreme Gewalttat« stehe »möglicherweise im Zusammenhang mit einer Abrechnung« im Drogenmilieu, sagte er. Die Explosion ereignete sich laut Touret-de-Coucy um kurz nach 20 Uhr im von den Behörden als Problemviertel eingestuften Stadtteil Village Olympique, dem ehemaligen Olympischen Dorf der Stadt. Der Angreifer habe die Bar betreten und die Granate geworfen, »offenbar ohne ein Wort zu sagen«, sagte der Staatsanwalt. Zu dem Zeitpunkt hielten sich demnach viele Gäste in der Bar auf. Am späten Mittwochabend waren rund um den Tatort noch zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz, die unter anderem Spuren sicherten. Die Vizebürgermeisterin Chloé Pantel sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Bar sei »ein Ort, an dem sich Einheimische und Menschen von außerhalb des Viertels treffen, vor allem um Fußballspiele anzuschauen«.berichtet, soll der Angreifer ein Sturmgewehr des Typs Kalaschnikow bei sich gehabt haben, das er aber nicht einsetzte. Das Blatt beruft sich dabei auf Angaben von Generalstaatsanwalt Christophe Barret.





