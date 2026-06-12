Grand Prix in Barcelona: Mercedes ist Favorit, aber das Feld dahinter ist bunt gemischt

Der Grand Prix in Barcelona ist das nächste Highlight in der Formel 1. Seit 1991 wird auf dem Circuit de Catalunya gefahren. Es ist für das Fahrerlager die Teststrecke, denn: Der Kurs bietet alles. Lange Gerade, schnelle Kurven, technische Abschnitte. Wer hier gut ist, kann überall gut sein. Und: Teams haben angekündigt, Updates zu bringen. Spannung ist also da - SPORT BILD hat alle Informationen vor dem Qualifying.

Nach dem Rennen in Monaco wartet genau eine Woche später der Grand Prix in Barcelona . Seit 1991 wird auf dem Circuit de Catalunya gefahren. Es ist für das Fahrerlager die Teststrecke, denn: Der Kurs bietet alles.

Lange Gerade, schnelle Kurven, technische Abschnitte. Wer hier gut ist, kann überall gut sein. Und: Teams haben angekündigt, Updates zu bringen. Spannung ist also da - SPORT BILD hat alle Informationen vor dem Qualifying.

Sie dürfen sich freuen: Das Qualifying aus Barcelona können Sie im Free-TV verfolgen! RTL überträgt das Motoren-Spektakel live. Dabei beginnt der Kölner Sender um 15.30 Uhr mit der Berichterstattung, um 16 Uhr starten die Boliden in den Kampf um den besten Startplatz. Dazu überträgt auch der Pay-TV-Sender Sky.

Hier können Sie wie gewohnt alle Sessions der Formel 1 sehen. Die Berichterstattung startet dabei 90 Minuten vor dem Start. Dazu können Sie die Formel 1 auch über den Wer die Jagd nach der Pole nicht live im TV verfolgen kann, ist im Live-Ticker von SPORT BILD.de bestens aufgehoben. Hier können Sie alles live verfolgen.

Der Einziger Haken an der Strecke in Barcelona: Überholen ist hier traditionell nicht einfach. In den letzten fünf Austragungen gewann immer ein Pilot aus der ersten Startreihe - das Qualifying am Samstag ist damit enorm wichtig. Klar, Mercedes ist Favorit - so wie immer dieses Jahr.

Allerdings ist das Feld dahinter bunt gemischt. Einer, der aktuell wieder richtig in Form gekommen ist, ist Lewis Hamilton (41). Nach zwei Podiumsplätzen in Folge soll auch in Spanien ein gutes Resultat her. Der Brite selbst: 'Ich kann kaum glauben, dass ich Zweiter in der Weltmeisterschaft bin, und ich bin wirklich glücklich und dankbar dafür.

' Jetzt geht es nach Barcelona, wo der siebenmalige Champion geteilter Rekordsieger mit Michael Schumacher ist. Kann er womöglich hier seinen ersten Sieg in Rot feiern? Dafür braucht es eine gute Qualifikation, danach ist alles möglich - besonders mit den guten Starts von Ferrari





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formel 1 Grand Prix Barcelona Mercedes Lewis Hamilton Michael Schumacher

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Impact der WM 2026 - Chart des Tages von der Bank of AmericaDie WM 2026 setzt neue Maßstäbe bei Reichweite und Wirtschaftskraft. Laut Bank of America dürfte die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 dürfte alle bisherigen Rekorde brechen. Nach Angaben der

Read more »

Kimi Antonelli: Der jüngste Grand-Prix-Sieger und Rekordhalter für einen Grand SlamKimi Antonelli hat in Monaco nicht nur den fünften Erfolg in Serie gefeiert, sondern auch den nächsten Rekord gebrochen. Der Mercedes-Pilot hat als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte einen Grand Slam gewonnen, indem er die Pole, das Rennen und die schnellste Runde in Folge holte. Antonelli hat damit Max Verstappen und Sebastian Vettel überholt und ist nun auf Platz drei in der Liste der Fahrer mit dem meisten Siegen in Serie. Mit fünf Erfolgen in Serie hat Antonelli bereits eine illustre Runde betreten und ist auf einer Stufe mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Fehlt nur noch der Titel, um zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten zu werden.

Read more »

Logistik-Wahnsinn in der Formel 1: Der Wettlauf von Monaco nach BarcelonaNur eine Woche nach dem Großen Preis von Monaco gastiert die Formel 1 bereits in Barcelona: Was der straffe Zeitplan für Teams und Logistik der Königsklasse bedeutet

Read more »

Familienunternehmer: Der Bundeskanzler, der dicke Filzstift und der Frust der UnternehmerFriedrich Merz muss sich beim Tag der Familienunternehmen viel Kritik gefallen lassen. Die Unternehmer wollen den Kanzler unterstützen – stellen dafür aber Bedingungen.

Read more »