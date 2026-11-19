Beim ersten Freien Training zum Grand Prix von Las Vegas 2026 regnete es heftig, sodass keine einzigen Rundenzeiten gesetzt wurden. Das Wetter verhinderte wertvolle Testdaten für die Teams vor dem Rennwochenende.

Beim ersten Freien Training zum Grand Prix von Las Vegas 2026 sorgte anhaltender Regen dafür, dass in der gesamten Stunde kein einziger Fahrer eine offizielle Rundenzeit auf die Zeitnehmung übermitteln konnte. Für die in Europa wach gebliebenen Fans, die die Nacht von Donnerstag auf Freitag geopfert hatten, bedeutete dies eine weitgehende Enttäuschung, da die Session kaum aussagekräftige Daten für die Teams lieferte. Stattdessen dominierten nasse Streckenverhältnisse und niedrige Temperaturen die Atmosphäre auf dem sechs Kilometer langen Stadtkurs.

Keine Rundenzeiten durch nasse Bedingungen

Die Situation auf der Rennstrecke war eindeutig: Es regnete kontinuierlich, und die Fahrbahn war vollständig nass, was den Einsatz von Trockenreifen unmöglich machte und das Risiko von Unfällen stark erhöhte. Die prognostizierte Trockenheit für den Samstag und Sonntag ließ die Teams vorsichtig agieren, da sie bei derartigen Bedingungen wenig lernen konnten, im Falle eines Crashs aber wertvolle Entwicklungszeit und Material verlieren würden. Während fünf Fahrer die komplette Stunde in der Box verbrachten, durften sich lediglich drei Piloten für längere Abschnitte auf die Strecke wagen.

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Dazu gehörten die Haas-Piloten sowie die beiden Fahrer von Alpine, die jeweils zwei Runden absolvierten. Die übrigen neunzehn Fahrer blieben entweder komplett in der Garage oder machten nur wenige sogenannte Installation-Laps, also reine Ausfahr- und Rückführrunden. Somit blieb die Session ohne jede gesetzte Zeit, was die technische Vorbereitung im Vorfeld des Rennens erschwerte.

Fahrzeugtests und Taktische Überlegungen der Teams

Das Cadillac-Team war schließlich das erste, das mit Extreme-Wet-Reifen eine vorsichtige Runde drehte, um die Bedingungen zu testen. Kurz darauf folgte das Haas-Team mit einer Erkundungsfahrt, an der der Freitagsfahrer und Stammpilot Rafael Camara beteiligt war. Beide Piloten kehrten jedoch nach nur einer Runde an die Box zurück, da die Bedingungen als zu feucht und das Risiko als zu hoch eingestuft wurden. Formel-1-Experte Alexander Wurz kommentierte diese Entwicklung live, indem er feststellte, dass einfach zu viel Wasser auf der Strecke sei und die Teams damit zu viel Risiko eingehen würden.

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Auch die Freitagsfahrer Dino Beganovic für Ferrari und Jak Crawford für Aston Martin nutzten die wenigen offenen Momente, um an die Box zu fahren und die Strecke kennenzulernen. Beganovic musste dies tun, da er einen der vier vorgeschriebenen Rookie-Einsätze absolvieren musste, wofür ein einmaliger Ausgang aus der Garage ausreichend war. Insgesamt verschafften sich 17 der 22 Fahrer zumindest einen ersten Eindruck von der nassen Strecke, doch eine sinnvolle Datensammlung blieb aus.

Reifenprobleme und Fahrerreaktionen auf den Stadtkurs

Die Stimmung im Fahrerlager war von Frustration geprägt, insbesondere weil die Pirelli-Reifen auf der Strecke nur schwer auf Betriebstemperatur gebracht werden konnten. Der Racing-Bulls-Pilot hatte bereits vor der Session auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die durch die aktuellen Regenreifen entstehen. Er verwies auf seine Erfahrungen aus dem Rennen in Brasilien und betonte, dass es ein Problem darstelle, auf einer solchen Strecke wie Las Vegas bei Regen zu fahren.

Ein Red-Bull-Pilot verglich die Bedingungen sogar direkt mit einer Eisbahn, was die extreme Kälte und die mangelnde Haftung verdeutlichte. Die sechs Kilometer lange Strecke führt mitten durch die Glücksspielmetropole an weltberühmten Hotels und Casinos vorbei. Besonders die lange Gerade auf dem berühmten Strip ist spektakulär, doch die niedrigen Temperaturen in der Wüstenstadt machen das Reifenmanagement zu einer großen Herausforderung. Trotz der technischen Probleme bot das nasse Las Vegas einen malerischen Anblick mit neonfarbenen Spiegelungen auf der nassen Fahrbahn.

Ausblick auf das Rennwochenende in Las Vegas

Das zweite Freie Training findet am Freitag um 5:00 Uhr deutscher Zeit statt, gefolgt vom dritten Freien Training in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1:30 Uhr. Das Qualifying beginnt am Samstagmorgen um 5:00 Uhr deutscher Zeit, wobei der Zeitunterschied zwischen Deutschland und Las Vegas während des gesamten Wochenendes neun Stunden beträgt. Ein Sprint wird in Las Vegas nicht ausgetragen, was die Strategie der Teams weiter beeinflusst.

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Der Grand Prix startet am Sonntag um 5:00 Uhr deutscher Zeit (Samstag, 20:00 Uhr Ortszeit) und führt über 50 Runden. Der Grand Prix von Las Vegas ist das 21. von insgesamt 23 Rennwochenenden der Formel-1-Saison 2026. Nach Las Vegas stehen noch die Rennen in Katar und Abu Dhabi auf dem Programm, wobei die Teams nun hoffen, bei trockenem Wetter ihre Fahrzeugsetup-Probleme lösen zu können.