Grand Prix von Monaco: Amtierender Weltmeister, Führende Fahrer und Teams in der Fahrer- und Teamswertung.

Pascal Wehrlein, derhoffene Weltmeister von 2024, führt in der Fahrerwertung bei den Formel 1-Weltmeisterschaften. Hier sollte man gespannt sein, wie sich seine Aussichten verbessern werden, wenn er das Maximum von sieben Punkten für ein gewonnenes Grand Prix holt. Auch die Teams-Vorschau istrieve.

Der amtierende Weltmeister Oliver Rowland von Nissan gewann im Vorjahr das erste Rennen am Grand Prix von Monaco, welches live bei SPORT BILD übertragen wird.

Pascal Wehrlein von Porsche ist nach vorne in der Fahrerwertung und hat 101 Punkte, Edoardo Mortara von Mahindra Racing auf 93 Punkte und Mitch Evans von Williams auf 98 Punkte. Porsche hat mit 176 Punkten die Führung in der Teamswertung, gefolgt von Jaguar mit 163 Punkten. Monaco ist ein fester Bestandteil der Formel 1-Weltmeisterschaft und wurde zuletzt um die volle Streckenlänge ausgetragen. Im Vorjahr holte Rowland den Sieg, gefolgt von Sébastien Buemi. Insgesamt gab es 116 Überholmanöver





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Grand Prix Von Monaco Titelverteidigung Teams- Und Fahrerwertung

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