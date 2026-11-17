Vom 14. bis 22. November findet in Wolverhampton der Grand Slam of Darts 2026 statt. Mit 48 Teilnehmern, darunter vier Deutsche, und Luke Littler ist das Turnier ein Highlight vor der Weltmeisterschaft.

Unmittelbar bevor die 34. Darts-Weltmeisterschaft in London ihren Lauf nimmt, rückt das prestigeträchtige Major-Turnier Grand Slam of Darts in den Fokus. Das Event wird vom 14. bis zum 22. November in der WV Active Aldersley in Wolverhampton ausgetragen und setzt damit ein wichtiges Signal im Kalender der PDC-Szene. Rund einen Monat vor dem großen Start in London bietet dieses Turnier den Spielern und Fans die letzte große Bühne, um sich auf die kommende WM vorzubereiten.

Teilnehmerfeld und Struktur des Turniers

Die Teilnehmerzahl steigt beim Grand Slam of Darts 2026 auf ein Rekordhoch. Erstmals sind 48 Spieler für das Turnier qualifiziert, was die Konkurrenz deutlich verschärft. Zu Beginn der Veranstaltung werden diese Athleten in 16 Gruppen eingeteilt, wobei jeder Gruppe drei Spieler angehören. Der Gruppensieger jeder der 16 Gruppen zieht direkt in die K.o.-Phase ein, was jeden einzelnen Gruppenwettkampf von höchster Brisanz macht.

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Unter den 48 starren Teilnehmern befinden sich auch vier deutsche Vertreter. Martin Schindler, Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt repräsentieren Deutschland in Wolverhampton. Sie stehen in direkter Konkurrenz zu den absoluten Top-Spielern der Weltspitze. Neben den Deutschen sind auch internationale Größen wie Ross Smith und Gerwyn Price am Start.

Besondere Aufmerksamkeit gilt zweifellos dem zweimaligen Vorjahressieger Luke Littler. Er tritt zusammen mit weiteren Top-Favoriten wie Luke Humphries und Michael van Gerwen an. Diese Mischung aus erfahrenen Champions und aufstrebenden Talenten macht das Teilnehmerfeld des Grand Slam of Darts 2026 zu einer der attraktivsten Veranstaltungen der Darts-Saison.

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Spielmodus und technische Details

Das Turnier folgt dem klassischen 501-Double-Out-Modus, der im Darts-Sport als Standard gilt. Ein Leg gewinnt der Spieler, der es schafft, als Erster genau von 501 Punkten auf 0 herunterzuspielen. Die Regel besagt zwingend, dass der Check-Out immer über ein Doppelfeld erfolgen muss. Diese Bedingung stellt hohe Anforderungen an die Konzentration und Präzision der Athleten, besonders unter dem Druck von Gruppenphasen und K.o.-Spiele.

Die Struktur der Gruppenphase sorgt dafür, dass jedes Spiel um den Einzug in die nächste Runde zählt. Nur der Erste jeder der 16 Gruppen qualifiziert sich. Für die Zweitplatzierten gibt es zwar keinen Einzug in die K.o.-Phase, aber mit 16.500 Pfund wird eine signifikante Siegprämie für den Gruppenzweiten ausgeschüttet.

Übertragung und mediale Reichweite

Für die Zuschauer in Deutschland bietet Sport1 das Turnier im Free-TV an. Die gesamte Spannbreite der Spiele vom 14. bis 22. November wird dort übertragen, sodass Fans nicht nur die deutschen Teilnehmer, sondern auch die internationalen Stars wie Michael van Gerwen live verfolgen können. Die live Übertragung stellt sicher, dass kein Moment der actionreichen Gruppenphasen und der spannenden K.o.-Runden verpasst wird.

Der Grand Slam of Darts dient dabei nicht nur als wettkampferische Herausforderung, sondern auch als wichtige Plattform für die öffentliche Wahrnehmung der Sportart. Durch die hohe Teilnehmerzahl und die TV-Präsenz wird die Reichweite des Events maximiert. Die Kombination aus prestigeträchtigem Titel, lukrativen Preisen und der Nähe zur Weltmeisterschaft in London sorgt für ein besonders hohes Interesse seitens der Medien und der Darts-Community.

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Die Ereignisse in Wolverhampton werden als wichtige Testphase für viele Spieler gewertet. Die 48 Teilnehmer müssen zeigen, dass sie die notwendige Form für die anstehende Darts-WM in London haben. Vor allem die deutschen Akteure Martin Schindler, Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt werden unter Beobachtung stehen, wie sie sich gegen die Weltelite behaupten können.