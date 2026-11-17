Der Grand Slam of Darts 2026 startet am 14. November in Wolverhampton. 48 Darts-Stars, darunter vier Deutsche, kämpfen um den Titel. live auf Sport1.

Vom 14. bis zum 22. November 2026 verwandelt sich die WV Active Aldersley in Wolverhampton für eine Woche zum Epizentrum des professionellen Dartsports. Das prestigeträchtige Major-Turnier Grand Slam of Darts 2026 bietet diesen Sommer eine völlig neue Dimension im Wettkampfgeschehen, da erstmals eine Rekordzahl von insgesamt 48 Spielern um den Titel kämpfen darf. Diese historische Erweiterung der Teilnehmerzahl markiert einen signifikanten Schritt in der Entwicklung der PDC-Tour und erhöht den Wettbewerbsdruck in der Vorrunde spürbar. Das Turnier fungiert zudem als wichtiger Vorbereitungskampf für die anstehende 34. Darts-WM in London, die nur etwa einen Monat später ihren offiziellen Start feiert.

Neuer Modus mit 48 Spielern und 16 Gruppen

Die Organisatoren haben für die Ausgabe 2026 eine strukturelle Neuheit eingeführt, die das Turnier von der Vergangenheit abhebt. Die gesamte Teilnehmerfeldstärke von 48 Akteuren wird zu Beginn des Events in exakt 16 gleich große Gruppen aufgeteilt. Diese Gruppeneinteilung stellt sicher, dass jeder Startberechtigte mindestens drei Vorrundenspiele bestreiten muss, um seine Chancen auf das Achtelfinale zu wahren. Der Modus ist streng: Nur der jeweils Erste einer Gruppe qualifiziert sich direkt für die anschließende K.o.-Phase. Die übrigen Teilnehmer scheiden aus dem Turnier aus und kehren in ihre Heimatländer zurück, was die Spannungen in jeder einzelnen Partie massiv steigen lässt.

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Deutsche Stars und internationale Top-Akteure

Die deutsche Darts-Community kann sich über eine starke Beteiligung an der Veranstaltung freuen, denn vier deutsche Profis sind für den Start in Wolverhampton nominiert. Zu den favorisierten Vertretern des Bundeslandes zählen neben dem etablierten Martin Schindler auch die Aufsteiger Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt. Ihr Auftritt wird international erwartet, da sie gegen die absolute Weltspitze antreten müssen. Zu den stärksten Konkurrenten zählen unter anderem der zweimalige Vorjahressieger Luke Littler, sowie die namhaften britischen und niederländischen Größen Ross Smith, Gerwyn Price, Luke Humphries und Michael van Gerwen.

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501-Double-Out Reglement und Verlosungsstruktur

Beim Grand Slam of Darts 2026 gilt weiterhin das klassische und im Dartsport unverändert beliebte 501-Double-Out-Reglement. Die technische Herausforderung bleibt hoch: Ein Leg gewinnt, wer als erster die Punktzahl von 501 exakt auf Null herunterspielt. Eine zwingende Voraussetzung für den Sieg in einem Leg ist dabei, dass der finale Check-Out zwingend über ein Doppelfeld am Dartboard erfolgen muss. Fällt der letzte Wurf nicht auf ein Doppelfeld, gilt das Leg als verloren, selbst wenn die Punktezahl unter Null fällt oder der Spieler nicht auswirft. Diese Regel sorgt seit Jahrzehnten für die spannendsten Momente in der Geschichte des Sports und erfordert eine psychologische und technische Präzision, die nur wenige Athleten beherrschen.

Live-Übertragung auf Sport1 und Preise

Für die deutschen Fans bedeutet dies, dass sie das Geschehen nicht im Fernsehen verpassen müssen. Der Grand Slam of Darts ist vom 14. bis 22. November im Free-TV bei Sport1 zu sehen, was die Reichweite des Turnieres für das breite Publikum deutlich erhöht. Die finanziellen Anreize für die Teilnehmer sind hoch, wobei bereits der zweite Platz in der Gruppenphase mit einer Prämie von 16.500 Pfund ausgezeichnet wird. Diese Summe unterstreicht den professionellen Status des Events und motiviert die Spieler, bereits in der Vorrunde maximale Punkte zu sammeln, um die entscheidenden Qualifikationsrunden zu erreichen.