Der Grand Slam of Darts 2026 startet am 14. November. Vier deutsche Spieler treten gegen Top-Favoriten an. Hier sind Details, Modus und das höchste Preisgeld der Gruppenphase.

Der Grand Slam of Darts 2026 markiert einen wichtigen Meilenstein in der Darts-Saison, knapp vier Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft in London. Das prestigeträchtige Major-Turnier findet vom 14. bis zum 22. November in der Stadt Wolverhampton statt. Ausgetragen wird die Veranstaltung in der WV Active Aldersley, wo die besten Spieler der Welt um Titel und hohe Preisgelder kämpfen.

Neue Struktur und vier deutsche Teilnehmer

Beim Grand Slam of Darts 2026 wird eine neue Rekordbeteiligung verzeichnet, da erstmals insgesamt 48 Spieler am Turnier teilnehmen. Um das Teilnehmerfeld zu bewältigen, werden diese Athleten zu Beginn in 16 Gruppen aufgeteilt. Der Gruppensieger jedes Blocks zieht anschließend direkt in die K.o.-Phase ein. Vier deutsche Spieler sind für die deutsche Darts-Nation bei dieser edition dabei. Zu den deutschen Vertretern zählen Martin Schindler, Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt.

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Starke Favoriten und internationaler Spitzenpfeil

Neben den deutschen Hoffnungen kämpfen internationale Größen um die Vorherrschaft. Zu den stärksten Favoriten auf den Titel gehört Luke Littler, der zweimalige Vorjahressieger des Turniers. Er trifft auf eine hochkarätige Konkurrenz, zu der Ross Smith, Gerwyn Price, Luke Humphries und der niederländische Star Michael van Gerwen zählen. Die Mischung aus etablierten Champions und jungen Talenten sorgt für ein extrem hohes Niveau. Paul Krohne hat sich bereits ein Ticket für die World Darts Championship in London gesichert, nachdem er in Hildesheim gewann, was die starke Verflechtung der aktuellen Szenen unterstreicht.

Klassischer 501-Double-Out Modus

Das Spiel beim Grand Slam of Darts 2026 folgt strikt dem klassischen 501-Double-Out-Modus. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erster seine Punktzahl von 501 auf exakt 0 herunter spielt. Dabei ist eine entscheidende Regel zu beachten: Der finale Check-Out muss zwingend über ein Doppelfeld erfolgen. Dieser Modus erfordert nicht nur eine hohe Treffsicherheit, sondern auch psychologische Stabilität in entscheidenden Momenten. Die Zuschauer können das Geschehen im Free-TV bei Sport1 verfolgen.

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Preisgelder und finanzielle Anreize

Neben der Ehre spielt bei diesem Turnier vor allem die finanzielle Beteiligung eine große Rolle. Die Verteilung der Preisgelder ist so strukturiert, dass bereits der zweite Platz in der Gruppenphase mit 16.500 Pfund honoriert wird. Diese Summe demonstriert den hohen Stellenwert, den die Organisation dem Grand Slam of Darts 2026 beimisst. Für die Teilnehmer ist dies eine enorme Motivation, auch in der Gruppenphase bereits alles zu geben, um frühzeitig Punkte zu sammeln und sich für die folgende Runde zu qualifizieren.

Auswirkung auf die WM-Qualifikation

Das Turnier in Wolverhampton ist mehr als nur ein eigenständiges Event, es fungiert als wichtiger Indikator für die kommende Weltmeisterschaft in London. Für deutsche Akteure wie Martin Schindler, Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt ist jeder Punkt wertvoll, um sich für die Ally Pally zu empfehlen. Die Leistungen hier geben Aufschluss darüber, wer die Form für das große Turnier in der PFL hat. Wer sich im November im Grand Slam of Darts 2026 behaupten kann, zeigt damit seine Fähigkeit, unter Druck zu bestehen und die Taktik des 501-Double-Out-Modus meisterhaft anzuwenden.