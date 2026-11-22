Gerwyn Price und Gian van Veen setzen sich durch. Das Grand Slam of Darts Turnier startet am 14. November in Wolverhampton mit 48 Teilnehmern.

Vor dem Start der 34. Darts-Weltmeisterschaft in London bietet das Grand Slam of Darts einen prestigeträchtigen Vorgeschmack auf die größte Bühne des Sports. Das Turnier findet vom 14. bis zum 22. November in der WV Active Aldersley in Wolverhampton statt und markiert einen wichtigen Meilenstein in der Darts-Saison.

Turnierstart mit 48 Teilnehmern in Wolverhampton

Das Grand Slam of Darts 2026 hat eine historische Erweiterung erfahren, da erstmals 48 Spieler an dem Major-Turnier teilnehmen. Die Organisatoren haben diese größere Teilnehmerzahl genutzt, um die Gruppenphase intensiv zu gestalten. Die 48 Athleten werden zu Beginn des Wettbewerbs in 16 Gruppen aufgeteilt, was für einen hochdynamischen Start in Wolverhampton sorgt.

Also read Gerwyn Price gewinnt Grand Slam of Darts Halbfinale gegen Kevin Doets

Die Struktur des Turniers sieht vor, dass jeweils der Erstplatzierte jeder Gruppe direkt in die K.o.-Phase einzieht. Diese Regelung sorgt für eine klare Qualifikationslogik, bei der jeder Punkt in der Vorrunde entscheidend sein kann. Die Zuschauer erwartet in der Halle eine dichte Abfolge von Spielen, die die beste Qualität des Sports zeigen.

Deutsche Stars und internationale Kontrahenten

Vier deutsche Spieler sind beim Grand Slam of Darts 2026 vor Ort, um um die Punkte zu kämpfen. Zu den deutschen Hoffnungsträgern gehören Martin Schindler, Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt. Ihre Leistungen werden im deutschsprachigen Free-TV bei Sport1 übertragen, was den Zugang zu den Spielen für viele Fans erleichtert.

Advertisement

Auf internationaler Ebene zeigen sich die spannungsgeladenen Paarungen bereits in den frühen Phasen. Besonders bemerkenswert ist der Auftritt von Gerwyn Price, der trotz einer Wespengiftallergie für einen Finaleinzug sorgt. Seine Fähigkeit, unter solchen physiologischen Bedingungen hochklassig zu spielen, unterstreicht seine mentale Stärke.

Gerwyn Price trotzt Allergie im Finale

Gerwyn Price hat sich durch einen beeindruckenden Einsatz für das Finale qualifiziert. Der walisische Star kämpfte nicht nur gegen seine Gegner, sondern auch gegen seine bekannte Allergie gegen Wespengift. Trotz dieser medizinischen Herausforderung zeigte er eine formstarke Leistung, die ihn an die Spitze des Turniers brachte.

Seine Qualifikation zum Finaleinzug ist ein befreiender Moment in seiner Karriere, da sie beweist, dass er seine physischen Grenzen erfolgreich umgehen kann. Die Reaktion der Fans und Experten auf dieses Comeback ist überwältigend positiv, da es seine Anpassungsfähigkeit im Profisport demonstriert.

Gian van Veen besiegt Michael van Gerwen

In einem weiteren Highlight des Turniers setzte sich Gian van Veen deutlich gegen den Niederländer Michael van Gerwen durch. Dieses Ergebnis ist bedeutend, da Michael van Gerwen zu den Titelanwärtern und Top-Spielern des Feldes gehört. Der Sieg von van Veen über ihn ist ein Signal, dass die Konkurrenzsituation auf der Tour härter geworden ist.

Advertisement

Gian van Veen hat mit dieser Leistung gezeigt, dass er zu den führenden Kräften im aktuellen Darts-Geschehen zählt. Sein Auftritt gegen einen der besten Spieler der Welt festigt seine Position und macht ihn zu einem der Hauptkonkurrenten in den kommenden Runden.

Modus und Preise für die Teilnehmer

Beim Grand Slam of Darts gilt der klassische 501-Double-Out-Modus, der für Spannung und Präzision sorgt. Ein Leg gewinnt, wer zuerst 501 Punkte auf 0 herunterspielt, wobei der Check-Out zwingend über ein Doppelfeld erfolgen muss. Diese Regel gilt als Standard im Profidarts und erfordert von den Athleten höchste Konzentration.

Neben dem Triumph gibt es auch finanzielle Anreize für die Teilnehmer. Für den zweiten Platz in der Gruppenphase ist ein Preisgeld von 16.500 Pfund vorgesehen. Diese Summe unterstreicht den wirtschaftlichen Wert des Turniers und belohnt die Konstanz der Spieler in der Vorrunde.